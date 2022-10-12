Старая сказка на новый лад

В спектакле старинная история замарашки Золушки, которую рассказывают детям вот уже более трехсот лет, затейливо переплетается с реалиями сегодняшнего дня.

Зрители балетную премьеру в начале театрального сезона в Astana Opera всегда ждут с нетерпением. Всякий раз это что-то безусловно ценное: будь то бережное восстановление классического шедевра или оригинальная постановка современных авторов. Но премьера балета «Золушка» стала все же неожиданной.

Идея постановки «семейного балета», который с удовольствием смотрели бы не только дети, но и их родители, принадлежала художественному руководителю балетной труппы Алтынай Асылмуратовой и была поддержана театром и Министерством культуры и спорта РК. Для постановки пригласили немецкого хореографа Раймондо Ребека, и это уже его четвертая успешная работа в Казахстане. Постановщик решил не повторять уже существующие версии балета, а сделать что-то оригинальное, что было бы интересно сегодняшнему зрителю и привлекло бы молодежь.

– Было увлекательно играть, как я всегда играю, со временем, эпохами. Мы попытались соединить настоящее с прошлым в сценическом оформлении, музыке, истории. И мы подумали: как можно развить эти персонажи дальше? Все знают о Золушке, и никто почти ничего не знает о Принце. По прошествии трехсот лет нам следует также рассказать и его историю, – поделился своей концепцией балета Раймондо Ребек.

И вот Золушка рассталась со своей метлой и стала дизайнером одежды, а скучающий Принц – диджеем. Конечно же, у каждого была тайная страсть и мечта, так как модный салон Золушки располагался в чулане, а увлечения Принца весьма скептически воспринимались Королем и Королевой. На достижение мечты и самореализацию героев направлены все перипетии сюжета.

Два состава исполнителей показали и разных героев. Айгерим Бекетаева и Далер Запаров в первый день представили более романтический вариант Принца и Золушки, тогда как герои Мадины Басбаевой и Бахтияра Адамжана отличались более яркой проработкой образов, точным попаданием в музыку. Они неподдельной искренностью чувств вызвали горячий отклик у зрителей.

Переплетение времен отразилось и в сценическом оформлении спектакля. Сценограф Йоко Сеяма и художник по костюмам Франсуа-Ноэль Шерпин перенес­ли действие в эпоху рококо с ее утонченностью, изяществом и в то же время населили пространство современными деталями, такими как полароидные фотоаппараты, наушники и гироскутеры.

Кстати, на гироскутере раскатывает по сцене главный персонаж балета, который обозначен в программке как Добрый дух.

– Это судьба, поддержка, доверие, необходимые нам, чтобы достичь своей цели, – объясняет хореограф трансформацию образа Феи-крестной в существо в белом фраке и цилиндре.

Впрочем, в исполнении Султанбека Гумара этот персонаж априори становится пришельцем из другого мира. Удивительные пластические данные молодого артиста, точные жесты и невероятная энергетика делают его центром всех событий, как и задумывал Раймондо Ребек.

Вот, по мановению его руки останавливается время, и Добрый дух буквально подталкивает героев к реализации своей мечты. Он правит бал: посылает Золушке приглашение на бал моды, который устраивает Король во дворце; вручает Принцу пару туфелек, которые он должен подарить Золушке; заботится о том, чтобы одна туфелька осталась у Принца, а вторая у Золушки – словом, делает все, чтобы соединить их судьбы. Но прежде заставляет каждого из них поверить в себя и свой талант.

Известно, что музыка к балету, написанная Сергеем Прокофье­вым в 1944 году, опиралась на либретто Николая Волкова, которое разрабатывалось в тесном сотворчестве с балетмейстером Ростиславом Захаровым, основателями советского драмбалета. Поэтому при всех попытках как-то изменить драматургию (а их в истории постановки балета было немало) хореографы сталкивались с немалым сопротивлением музыкального материала. В балете много массовых сцен, дуэтов, вариаций, которые следуют четко разработанному сценарию. И они не всегда соответствуют современным замыслам хореографов.

Раймондо Ребек привлек композитора-аранжировщика Дэвидсона Джаконелло, который также трансформировал некоторые фрагменты партитуры, совместив их с произведениями современных авангардных композиторов, а порой и с шумовыми эффектами. Мало того, в спектакле хореограф заставил Доброго духа не только кататься на гироскутере в дуэте с Золушкой, делая при этом невероятные поддержки, но и петь романтические песни голосом Луи Армстронга! Чудеса равновесия демонстрируют при этом солисты театра Султанбек Гумар и Арман Уразов.

Таким образом, в Astana Opera трехактный балет Сергея Прокофьева превратился в двухактный, причем общее время звучания увеличилось из-за вставок современных музыкальных фрагмен­тов. Дирижер-постановщик Абзал Мухитдин и оркестр театра прекрасно справились со сложной задачей, так как музыкальное сопровождение спектакля состоя­ло теперь из живого звучания оркестра и заранее записанной фонограммы.

А как же злая Мачеха и ее противные дочери – Кривляка и Злюка? И снова хореограф отказывается от привычных образов: сестры теперь зовутся Чихунья и Сладкоежка (она весь спектакль ест конфеты). Роли сестер в премьерных спектаклях исполнили Молдир Шакимова и Аделина Тулепова (Чихунья), Анель Ескалиева и Жулдыз Жумажанова (Сладкоежка).

Да и Мачеха здесь вовсе не злая, а просто очень озабочена будущим дочерей, надеясь выгоднее пристроить их в браке. Она и сама не против устроить свою жизнь, агрессивно преследуя Церемониймейстера. Гротеск, непревзойденным мастером которого является Сергей Прокофьев, звучит в музыке и дает большой простор артистам для создания образа. Поэтому у Асель Шайкеновой и Гаухар Усиной, исполнительниц партии Мачехи, они получились совершенно разными, у каждой прослеживались свой характер и своя судьба.

Раймондо Ребек остроумно реализовал в спектакле еще одну яркую гротесковую пару – Короля и Королеву. Это одна из удач хореографа и художника по костюмам. Франсуа-Ноэль Шерпин создал для Королевы изысканные наряды, и надо отметить умение и шарм, с которыми представила их публике артистка балета Алина Халимолла.

Заметно, что артистам очень удобно танцевать в нарядах Франсуа-Ноэля Шерпина, несмотря на то что эпоха рококо подразумевает металлические каркасы, тяжелые ткани, что совершенно невозможно в балетных костюмах. Художник (который и сам в прошлом танцовщик) нашел изящный выход – создал пышные юбки по принципу пачек, используя тюль.

Пластический образ Короля, который показали Бейбарыс Акарыс и Бостан Кожабеков, был настолько комичным, что не раз вызывал смех и аплодисменты в зале. Еще несколько персонажей также создают комические сцены в спектакле: это Танцмейстер и Церемониймейстер (Олжас Тарланов, Жанибек Ахмедиев) и Парикмахер, которого очень смешно и гротескно исполняет Ильдар Шакирзянов.

Однако балет наполнен не только комическими сценами и персонажами. В конце первого акта, когда Золушка собирается на бал, Раймондо Ребек дал прос­тор своему хореографическому воображению и умению в своей особой, узнаваемой стилистике, построив с помощью танца магический мир творчества Золушки. Волшебству этой сцены способствуют видеопроекции Серджио Металли и свет Тима Вацлавека.

Нельзя не отметить искреннее удовольствие и задор, с которыми работает вся труппа в этом балете. Секрет, вероятно, кроется в методе работы постановщика, который, как известно, является не только балетмейстером Дортмундского балета, но и художест­венным руководителем NRW Junior Ballet. И привык работать в партнерских отношениях с молодыми артистами, давая им возможность для самовыражения и творчества.

– Я хочу, чтобы артисты рос­ли как творческие личности. Я вдохновлял их и вдохновлялся ими, мы вместе искали решения и выбирали лучшее. И то, что в итоге получилось, это наша общая работа, внутри которой они могут совершенствоваться и рас­ти, – говорит хореограф.

Конечно, это первый балетный спектакль театра, в котором соединились классика, хип-хоп, показ мод, акробатика и даже элементы мюзикла. Тем ценнее, что грандиозное и пест­рое представление обладает качеством, которое приводит все разностилевые элементы к единому знаменателю, – это чувство меры и хороший вкус постановщиков. А показателем востребованности такого спектакля является реакция публики. Аплодисменты в зале не смолкали очень долго.