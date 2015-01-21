Стареет «старушка» Европа

В XХI веке практически все страны – участницы ЕС переживают самую низкую рождаемость, когда-либо зарегистрированную в истории. В Италии и Испании рождаемость упала до 1,2 ребенка на женщину, в Германии этот показатель составляет 1,3 ребенка, в Греции – 1,4, Швейцарии – 1,5, Франции и Дании – 1,7, Ирландии – 2. Возрастная группа от 0–15 лет уже сокращается, следовательно, впоследствии Европа столкнется со снижением численности населения трудоспособного возраста и перспективой сокращения потенциала рабочей силы.
Согласно демографическим исследованиям, проведенным немецким институтом Макса Планка, именно рост безработицы снижает рождаемость. Так, в среднем, если данный показатель увеличивается на 1%, то рождаемость падает почти на два десятых процента.
В противовес Европе в большинстве мусульманских стран Северной Африки и на Ближнем Востоке коэффициент рождаемости в два-три раза выше. Примером могут служить Афганистан и Сомали, в которых рождаемость составляет свыше 6 детей на одну женщину. Другие ближневосточные страны: Ирак – 4,86, Пакистан – 3,65, Саудовская Аравия – 3,03. Даже иммигранты из прозападных мусульманских стран, таких как Турция и Тунис, имеют в среднем почти в два раза больше детей, чем в популяции большинства европейских стран.
Недавний опыт Европы показал, что экономика активизирует демографические тенденции за счет миграций, браков и рождений. Например, в той же Испании волна иммиграции из Латинской Америки в начале 2000 годов привела к всплеску рождаемости практически на 50%. Ситуация с браками была аналогичной.
Экономический спад затронул браки и рождаемость коренных граждан. Пары предпочитают подождать с рождением ребенка до того момента, пока не начнут получать гарантированный доход на содержание семьи. Французский национальный институт демографии в своих исследованиях вышел на идеальную зеркальную взаимозависимость безработицы и рождаемости. Это вызывает вопрос, является ли падение репродуктивности постоянным или временным, поскольку существуют отличные причины снижения рождаемости: люди ограничиваются одним ребенком или откладывают его рождение.
Оба этих фактора подавляют рождаемость, но во втором случае она может восстановиться.
Сегодня время первых родов падает на более поздний срок, поэтому решение демографических проблем должно включать не только материальное стимулирование со стороны государства, но и наличие институциональных механизмов, которые позволяют матерям получать собственных доход и обеспечивать себе пенсию. Организация Объединенных Наций, Организация по экономическому сотрудничеству и развитию и даже ЦРУ опубликовали ряд исследований, посвященных экономическим и социальным последствиям падения рождаемости в Европе.
Анализ ЦРУ содержит предупреждения о социальной небезопасности для Европы. Демографы признают, что они не могут определить единый контролирующий фактор, который вызвал по всему миру снижение репродуктивности. Как уже отмечалось, экономическая неопределенность и жесткие рамки рынка труда считаются значимыми факторами, но при этом рождаемость в бедной бывшей восточной Германии выше, чем в западной части страны.
Среди стран, которые уже, по данным Евростата, сталкиваются с серьезными демографическими проблемами, находится благополучная Германия, население которой, по прогнозам, сократится с 82 млн. до 70 млн. человек к 2060 году. Процент людей в возрасте старше 65 лет вырастет с 20 до 33%. К другим странам, которых постигнет сокращение численности населения, относятся Польша (с 38 млн. до 31 млн. человек, рост процента людей в возрасте старше 65 лет от 14 до 36% населения), Румыния (с 21 млн. до 16 млн.), Венгрия (с 10 млн. до 8 млн.) и Чешская Республика (с 10 млн. до 9 млн.).
Страны, численность населения которых, по прогнозам, будет оставаться стабильной, включают в себя Италию, Испанию и Францию. В Великобритании также ожидается меньше демографических проблем, чем во многих других странах региона. На сегодня в Европейском союзе проживает порядка 500 млн. человек. По данным Евростата, в долгосрочной перспективе в следующие 30 лет ожидается снижение численности коренного населения на 30 тыс. человек.
На Ближнем Востоке и в Северной Африке население будет продолжать расти, в общей сложности к 2050 году оно достигнет 540 млн. человек.
Прогнозируемые демографические изменения повлияют на будущую возрастную структуру. В Европе численность трудоспособного населения к 2050 году сократится на треть, а численность экономически активного населения – в два раза. При отсутствии международной миграции снижение было бы еще больше. С другой стороны, в результате увеличения продолжительности жизни число людей, относящихся к возрастной группе старше 65 лет, вырастет в два раза. Для Западной и Центральной Европы демографический процесс можно охарактеризовать как переход от общества с доминирующим молодым поколением в общество, в котором пожилые люди имеют твердое большинство.
Сегодня на каждые 100 трудоспособных европейцев приходится 25 пенсионеров. Через 30 лет это соотношение будет уже один к двум. Италия, Болгария и Испания – те страны, которые располагают самыми старыми иждивенцами. Развитие событий может оказаться еще более драматичным, если рассмотреть соотношение фактической рабочей силы и пожилого населения. К 2050 году при неизменном курсе экономической активности 100 человек будут обеспечивать содержание 75 пенсионеров.
Ввиду катастрофического падения рождаемости демографическое старение Европы неизбежно. И касается это прежде всего коренных европейцев. Политика «либерализации» половых отношений в виде разрешения однополых браков со временем только усугубит процесс вымирания Европы. Если тенденция сохранится, то той Европы, которую мы когда-то знали и пока еще знаем, не будет, уже через каких-то 50–100 лет.