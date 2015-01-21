Стареет «старушка» Европа

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В XХI веке практически все страны – участницы ЕС переживают самую низкую рождаемость, когда-либо зарегистрированную в истории. В Италии и Испании рождаемость упала до 1,2 ребенка на женщину, в Германии этот показатель составляет 1,3 ребенка, в Греции – 1,4, Швейцарии – 1,5, Франции и Дании – 1,7, Ирландии – 2. Возрастная группа от 0–15 лет уже сокращается, следовательно, впоследствии Европа столкнется со снижением численности населения трудоспособного возраста и перспективой сокращения потенциала рабочей силы.
Согласно демографическим исследованиям, проведенным немецким институтом Макса Планка, именно рост безработицы снижает рождаемость. Так, в среднем, если данный показатель увеличивается на 1%, то рождаемость падает почти на два десятых процента.
В противовес Европе в большинстве мусульманских стран Северной Африки и на Ближнем Востоке коэффициент рождаемости в два-три раза выше. Примером могут служить Афганистан и Сомали, в которых рождаемость составляет свыше 6 детей на одну женщину. Другие ближневосточные страны: Ирак – 4,86, Пакистан – 3,65, Саудовская Аравия – 3,03. Даже иммигранты из прозападных мусульманских стран, таких как Турция и Тунис, имеют в среднем почти в два раза больше детей, чем в популяции большинства европейских стран.
Недавний опыт Европы показал, что экономика активизирует демографические тенденции за счет миграций, браков и рождений. Например, в той же Испании волна иммиграции из Латинской Америки в начале 2000 годов привела к всплеску рождаемости прак­тически на 50%. Ситуация с браками была аналогичной.
Экономический спад затронул браки и рождаемость коренных граждан. Пары предпочитают подождать с рождением ребенка до того момента, пока не начнут получать гарантированный доход на содержание семьи. Французский нацио­нальный институт демографии в своих исследованиях вышел на идеальную зеркальную взаимозависимость безработицы и рождаемости. Это вызывает вопрос, является ли падение репродуктивности постоянным или временным, поскольку существуют отличные причины снижения рождаемости: люди ограничиваются одним ребенком или откладывают его рождение.
Оба этих фактора подавляют рождае­мость, но во втором случае она может восстановиться.
Сегодня время первых родов падает на более поздний срок, поэтому решение демографических проблем должно включать не только материальное стимулирование со стороны государства, но и наличие институциональных механизмов, которые позволяют матерям получать собственных доход и обеспечивать себе пенсию. Организация Объединенных Наций, Организация по экономическому сотрудничеству и развитию и даже ЦРУ опубликовали ряд исследований, посвященных экономическим и социальным последствиям падения рождаемости в Европе.
Анализ ЦРУ содержит предупреждения о социальной небезопасности для Европы. Демографы признают, что они не могут определить единый контролирующий фактор, который вызвал по всему миру снижение репродуктивности. Как уже отмечалось, экономическая неопределенность и жесткие рамки рынка труда считаются значимыми факторами, но при этом рождаемость в бедной бывшей восточной Германии выше, чем в западной части страны.
Среди стран, которые уже, по данным Евростата, сталкиваются с серьезными демографическими проблемами, находится благополучная Германия, население которой, по прогнозам, сократится с 82 млн. до 70 млн. человек к 2060 году. Процент людей в возрасте старше 65 лет вырастет с 20 до 33%. К другим странам, которых постигнет сокращение численности населения, относятся Польша (с 38 млн. до 31 млн. человек, рост процента людей в возрасте старше 65 лет от 14 до 36% населения), Румыния (с 21 млн. до 16 млн.), Венгрия (с 10 млн. до 8 млн.) и Чешская Республика (с 10 млн. до 9 млн.).
Страны, численность населения которых, по прогнозам, будет оставаться стабильной, включают в себя Италию, Испанию и Францию. В Великобритании также ожидается меньше демографических проблем, чем во многих других странах региона. На сегодня в Европейском союзе проживает порядка 500 млн. человек. По данным Евростата, в долгосрочной перспективе в следующие 30 лет ожидается снижение численности коренного населения на 30 тыс. человек.
На Ближнем Востоке и в Северной Африке население будет продолжать расти, в общей сложности к 2050 году оно достигнет 540 млн. человек.
Прогнозируемые демографические изменения повлияют на будущую возрастную структуру. В Европе численность трудоспособного населения к 2050 году сократится на треть, а чис­ленность экономически активного населения – в два раза. При отсутствии международной миграции снижение было бы еще больше. С другой стороны, в результате увеличения продолжительности жизни число людей, относящихся к возрастной группе старше 65 лет, вырастет в два раза. Для Западной и Центральной Европы демографический процесс можно охарактеризовать как переход от общества с доминирующим молодым поколением в общество, в котором пожилые люди имеют твердое большинство.
Сегодня на каждые 100 трудоспособных европейцев приходится 25 пенсио­неров. Через 30 лет это соотношение будет уже один к двум. Италия, Болгария и Испания – те страны, которые располагают самыми старыми иждивенцами. Развитие событий может оказаться еще более драматичным, если рассмотреть соотношение фактической рабочей силы и пожилого населения. К 2050 году при неизменном курсе экономической активности 100 человек будут обеспечивать содержание 75 пенсионеров.
Ввиду катастрофического падения рождаемости демографическое старение Европы неизбежно. И касается это прежде всего коренных европейцев. Политика «либерализации» половых отношений в виде разрешения однополых браков со временем только усугубит процесс вымирания Европы. Если тенденция сохранится, то той Европы, которую мы когда-то знали и пока еще знаем, не будет, уже через каких-то 50–100 лет.

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