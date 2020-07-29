Старейший тополь Нур-Султана возьмут под государственную защиту

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев поддержал жителей столицы, призывающих придать особый статус старейшему тополю в центральном парке Нур-Султана, чтобы сохранить его, передает Kazpravda.kz
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"Поддерживаю инициативу казахстанцев о необходимости сохранения известного жителям столицы уникального тополя, которому насчитывается более 120-ти лет. Нужно приложить все усилия для этого. Министерство со своей стороны берет на себя ответственность по сохранению этого дерева, будет установлена табличка с информацией", – написал Мирзагалиев на своей странице в Twitter.
Министр также поблагодарил активистов Нур-Султана за проявление заботы об окружающей среде и призвал горожан беречь это уникальное природное достояние.
Фото: twitter.com/mirzagalievkz