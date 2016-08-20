​Старик и Святыня

Раньше Шымкентбай Акынбекович Тилеубердиев работал в колхозе им. С. Сейфуллина, был чабаном и коневодом. А сейчас он вместе со своей большой семьей живет в селе Каскасу, что в ушелье Сайрамсу, где и находится святыня Мын Шеиит. Здесь у него дом и яблоневый сад. А рядом со святыней воздвигли мечеть.

Первым смотрителем святыни была его жена, Татьяна Павловна Фролова. Очень давно, когда она вышла замуж за Шымкентбая, то приняла ислам. Тогда же она и имя поменяла – стала Дариға Акынбек келiнi. Когда она умерла в возрасте 80 лет в 2013 году, то там же, рядом со святыней, и была похоронена. А Шымкентбай, продолжая дело любимой жены, сам стал смотрителем святыни и теперь считает это своим долгом. Он же и рассказал мне одну из легенд о святыне Мын Шеиит.

– В месте, где течет речка Сайрамсу и расположен аул Каскасу, есть огромное кладбище на холме, – поведал аксакал. – Там захоронены арабские воины, прибывшие сюда в 670 году, чтобы распространять ислам. В то время они не смогли дружить с местными племенами, которые были неверующими. И однажды почти все воины были убиты прямо во время Курбан айт-намаза, когда читали Коран. Потому это место так и называют – Мын Шеиит – тысяча жертв, умерших во имя Аллаха во время намаза. Они даже не доставали свои мечи из ножен, сидели с низко склоненными головами и были поглощены лишь молитвой.

Теперь поклониться этому мес­ту, где во имя Аллаха расстались с жизнями тысячи воинов, не пролившие ни капли крови нападавших, приходят паломники. Они приезжают помолиться Всевышнему, просить у него здоровья, благополучия, счастья и почтить память погибших воинов.

А старик встречает их всех и продолжает нести свою пожизненную вахту...