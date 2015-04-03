Старому маршу нет отставки Свежий выпуск 660 Колонку подготовил Дулат молдабаев

В их число включены 25 военнослужащих Национальной гвардии РК. Военно-оркестровой службой МО РК уже утвержден репертуар.

– Хотелось, чтобы исполняемые нами произведения не только дополняли парад, но и передавали дух Победы, важность юбилейной даты и всю величину подвига, совершенного нашими отцами, дедами и прадедами, – делится начальник Военно-оркестровой службы МО РК майор Тимур Джартыбаев.

Участники исторической части парада прошагают под полюбившиеся многим марши, ставшие символом Великой Победы, – «Прощание славянки», «День Победы», «Баллада о солдате», «Катюша». В современной части прозвучат музыкальные композиции отечест­венных композиторов.

