Старость их дома не застанет

Политика
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Один из них пилотный – «Школа третьего возраста», который реализуется в Щучинске.

– С выходом на пенсию для многих когда-то активная, наполненная событиями жизнь становится размеренной и монотонной, в основном связанной с домашним хозяйством. Именно для таких женщин здесь созданы условия для общения, занятий по интересам, – говорит менеджер проекта Елена Татаринцева. – Это 15 человек, средний возраст которых 70 лет. В работу школы включены рекомендации ученых, психологов, врачей, запущены сберегающие здоровье методики Свиянга, Норбекова, арт-терапия, много внимания уделяется развитию позитивного мышления. Наши ветераны благодаря участию в проекте открыли в себе новые возможности, занялись полюбившимся делом. 

В школе работают кружки здорового образа жизни, вокального и хорового пения, декоративно-прикладного мастерства. Занятия проводятся два раза в неделю. Каждый кружок работает по специально разработанной программе с учетом возрастных особеннос­тей посетителей. Их руководители – опытные специалисты, имеющие навыки работы с людьми старшего возраста. Участие в проекте позволило поселить в сердцах женщин радость, желание жить увлечениями, а не доживать свой век. Они не ощущают недостатка в общении, внимании, благодаря чему на второй план отступают недуги, проблемы, хочется жить и радоваться жизни.

«Школа третьего возраста» вошла в десятку лучших социальных идей и проектов на республиканской ярмарке, которая состоялась в Астане в рамках практической конференции по вопросам социальных проектов, реализуемых в Казахстане. В числе приглашенных на нее была и Светлана Корнеева, председатель АООН Wiedergeburt, которая награждена нагрудным знаком отличия в честь профессионального праздника работников системы социальной защиты Казахстана. Проект получил одобрительные отзывы и заручился обещанием финансовой поддержки на следующий год с пожеланием вырасти в «Университет третьего возраста».

Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

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