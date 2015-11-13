​Старость? Никогда!

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Социальная геронтология – это общественная дисцип­лина, призванная решать демографические и социально-экономические проблемы старения населения. Биология, экология и социология составляют треугольник, в рамках которого изучается жизнь здорового и больного человека, его старость, долголетие и смерть. Еще академик Ипполит Давыдовский, известный советский патологоанатом, призывал смотреть на эти вопросы шире и глубже: «Биологичес­кие закономерности лежат в основе жизни, ее возрастных периодов, включая старение. Но проблема геронтологии и гериатрии потеряла бы в своем научном и практическом значении, если бы во внимание не принимался тот факт, что человек – открытая система до конца своих дней, что природа вокруг него и он сам – часть природы и часть человеческого общества».

Вот и участники «круглого стола» в Алматы поставили себе цель разработать комплексный подход к улучшению качества жизни пожилого населения и плана действий по внедрению в Казахстане более эффективной социальной политики в отношении этой возрастной категории. Вопросы здорового долголетия рассматривались в контексте доклада Всемирной организации здравоохранения о старении и здоровье населения мира.

В работе «круглого стола» приняли участие международные и отечественные экс­перты в области гериатрии и геронтологии. С приветственным словом к ним обратился директор представительства Фонда Первого Президента в Алматы Сергей Тохтаров.

– Уровень цивилизованности общества, авторитет государства и нации находится в прямой зависимости от того положения, которое занимают в нем пожилые и старые люди. По отношению государства к пенсионерам, их социальным проблемам и медицинскому обеспечению можно судить об экономическом и нравственном развитии общества, – отметил он.

Приглашенный эксперт в области гериатрии и реабилитационной терапии из университета Юваскюля (Финляндия) Айла Пиккарайнен выступила с презентацией «Социальный статус пожилого человека в современном обществе». Г-жа Пиккарайнен поделилась финским опытом развития и продвижения геронтологии, провела сравнительный анализ между демографическими показателями населения Казахстана и Финляндии. К примеру, средний возраст населения в Казахстане – 29 лет, тогда как в Финляндии – 41 год.

Интересным с практической точки зрения оказалось выступление президента Казахской академии питания Торегельды Шарманова. Академик не только провел сравнительный анализ казахстанской геронтологии с опытом развитых стран, но и указал на необходимость учитывать в вопросах долголетия национальные особенности питания. Только в нынешнем году Казахская академия питания представила на суд потребителей 15 продуктов с использованием кобыльего молока, в отличие от коровьего не содержащее казеина, который, в свою очередь, очень плохо усваивается организмом.

В работе «круглого стола» приняли участие представитель ВОЗ в Казахстане Мелита Вуйнович, ректор Казахстанского медицинского университета непрерывного образования Галымжан Тогизбаев, президент ОФ «Активное долголетие» Гульшара Урмурзина, председатель совета ветеранов Медеуского района Ким Серикбаев и другие представители ветеранских и общественных объединений. В докладах спикеров проблемы здоровья и старения рассматривались как с медицинской, так и с социальной точек зрения. Особое внимание уделили вопросам пропаганды активной старости, трудотерапии и творческого самовыражения пожилого населения.

Гульшара Урмурзина обратила внимание на необходимость улучшения программы подготовки медсестер и социальных сотрудников. По ее словам, нельзя допускать слияния больниц в регионах с медицинскими колледжами, так как это дает право учебным заведениям решать свои вопросы в ущерб больницам.

По итогам встречи было решено сформировать предложение для акимата города по вопросам регулирования цен на лекарства для пожилых людей, а также чаще вовлекать их в городские спортивные мероприятия. Ведь сил, здоровья, а главное, желания участвовать в общественной жизни у пожилых людей более чем достаточно. По окончании заседания они продемонстрировали активную гражданскую и творческую позицию – музыкальные номера представили хоровые коллективы «Ардагер» и «Ветеран». 

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