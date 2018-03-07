Матчи первого тура чемпионата Казахстана по футболу среди ­команд Премьер-лиги состоятся в воскресенье, 11 марта. В этот день на полях городов, указанных первыми, сыграют «Жетысу» (Талдыкорган) – «Тобол» (Костанай), «Ордабасы» (Шымкент) – «Шахтер» (Караганда), «Кайрат» (Алматы) – «Кызыл Жар» (Петропавловск), «Иртыш» (Павлодар) – «Атырау», «Кайсар» (Кызылорда) – «Актобе», «Астана» – «Акжайык» (Уральск). Как недавно стало известно, в 5 городах матчи первого тура начнутся в 15.00 и только в Астане – в 16.00. Завершится чемпионат в ноябре.

А розыгрыш Кубка Казахстана стартует 18 апреля матчами 1/8 финала.