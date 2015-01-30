Старт дает «Сункар» Свежий выпуск 784 Юрий МАКАРОВ

Программа этих состязаний весьма обширна. По предварительным данным, в турнирах по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью и лыжным гонкам примут участие порядка 570 спорт­сменов из более чем 30 стран – Австрии, Норвегии, Франции, Италии, Польши, Словакии и многих других. Спортивные цвета Казахстана в общей сложности будут представлять 26 атлетов.

Вчера журналисты были приглашены на «Сункар», где им показали новые, отвечающие всем мировым требованиям, лыжные трассы. После чемпионатов мира они будут использованы как места активного зимнего отдыха горожан. Прямую трансляцию с арен соревнований организует телеканал «Евроспорт», а завершатся они 8 февраля.





Самый опасный соперник

Сегодня в 21 час по времени Астаны в Азербайджане начнется встреча Всемирной серии бокса между командами Baku Fires и Astana Arlans.

На ринг выйдут самые непримиримые соперники из группы «В». К тому же бакинцы – самые неудобные для казахстанской дружины противники в WSB, не считая выступающих в группе «А» кубинцев. От хозяев ринга всегда можно ждать и неприятных сюрпризов. Нашим ребятам нужно забыть о том, что они – лидеры турнирной таблицы (6 очков), а Baku Fires занимает в ней четвертое место (3).

Тренеры заявили на матч следующие составы: 49 кг – Расул Салиев – Темиртас Жусупов, 56 кг – Магомед Гурбанов – Нурсултан Кошегулов, 64 кг – Гайбатулла Гаджиалиев – Асхат Уалиханов, 75 кг – Джаба Хоситашвили – Мейирим Нурсултанов, 91 кг – Рахиль Маммадли – Василий Левит.





Контуры сезона

В Астане на заседании исполкома Федерации футбола Казахстана утверждены состав участников, регламент чемпионата РК и розыгрыша Кубка страны 2015 года.

В Премьер-лиге нынче выступят команды­ «Астана», «Актобе», «Кайрат» (Алматы), «Ордабасы» (Шымкент), «Кайсар» (Кызылорда), «Шахтер» (Караганда), «Тобол» (Костанай), «Жетысу» (Талдыкорган), «Атырау», «Иртыш» (Павлодар), «Тараз» и «Окжетпес» (Кокшетау).

В Первой лиге сыграют «Спартак» (Семей), «Кыран» (Шымкент), «Каспий» (Актау), «Акжайык» (Уральск), «Восток» (Усть-Каменогорск), «Экибастуз», «Кызыл-Жар» (Петропавловск), «Байтерек» (Астана), «Лашын» (Каратау), ЦСКА (Алматы), «Булат-АМТ» (Темиртау), «Махтаарал» (Южно-Казахстанская область) и «Байконур» (Кызылорда).





На всех ступеньках

Сегодня в Эль-Кувейте завершается крупный международный турнир по пулевой и стендовой стрельбе – Гран-при Кувейта. За два дня до финиша в активе сборной Казахстана были 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

На высшую ступеньку пьедестала почета в стендовой стрельбе у нас поднялись Александр Мухамедиев (Шымкент, круглый стенд, юниоры) и Руслан Бердов (Алматы, траншейный стенд). В пулевой стрельбе достижения аналогичны: первые места в упражнениях ПП-2 и МВ-5 выиграли, соответственно, Юлия Комендра (Астана, юниоры) и Виолетта Старостина (Шымкент). Все они – воспитанники республиканского Центра олимпийской подготовки по видам стрельбы.



