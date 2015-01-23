Свежий выпуск Старт дан! Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

За пять лет с учетом прошлого года в области в рамках Госпрограммы ФИИР запущено 73 проекта Карты индустриализации. Это укрепило экономику области и значительно расширило ассортимент выпускаемой в ней продукции. Когда была озвучена концепция второй пятилетки индустриализации на 2015–2019 годы, в регионе сделали ставку на новые подходы к проектам ПИИР, в которых приоритетной является поддержка базовых ключевых кластеров. В соответствии с концепцией их три.

Первый – это горно-металлургический сектор. В 2015–2019 годах росту производства области будут способствовать модернизация и техническое перевооружение действующих предприятий. Таких как Аксуский завод ферросплавов АО «ТНК «Казхром», АО «Алюминий Казахстана», ТОО «KSP Steel», ТОО «Кастинг», АО «Майкаинзолото», а также реализация инвестиционных проектов по созданию новых производств, развитию кластера цветной металлургии, в том числе в рамках СЭЗ «Павлодар».

К примеру, на АО «Казахстанский электролизный завод» в 2016 году планируют запустить третью очередь производства алюминия мощностью 125 тыс. тонн в год.

На ТОО «KSP Steel» в 2015 году будут введены вторая и третья печи по производству ферросиликоалюминия с доведением общей мощности до 30 тыс. тонн продукции в год. Одновременно товарищество реализует проект по расширению трубопрокатного производства до 270 тыс. тонн в год.

В 2015 году будет завершено воплощение проекта по строительству Бозшакольского горно-обогатительного комбината по производству концентрата меди мощностью 500 тыс. тонн в год с выходом на полную мощность к 2020 году.

Здесь следует сказать, что в рамках данного горно-металлургического сектора в области уже вступили в строй и набирают мощность завод по производству меди методом селективной экстракции и электролиза ТОО «Eurasia Cooper Operаting» и ГОК на медном месторождении Аяк-Коджан.

Всего по вышеуказанным проектам к 2020 году будет привлечено инвестиций на 96 млрд. тенге, создано порядка 3 тыс. рабочих мест.

Второй сектор – нефте- и газоперерабатывающий. Его развитие предусматривает дальнейшее увеличение объемов и глубину переработки нефти. Здесь реализация инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» позволит довести глубину переработки нефти до 90%, улучшить качество нефтепродуктов до стандарта Евро-5. Срок реализации – 2016 год. Объем инвестиций – 160,8 млрд. тенге. Мощность завода по переработке западносибирской нефти будет увеличена до 7 млн. тонн в год с обеспечением возможности переработки казахстанской нефти в эквивалентном объеме.

В 2016 году завод начнет выпускать бензин, соответствующий экологическому классу Евро-4, и дизельное топливо, соответствующее экологическому классу Евро-5, обеспечивая нужды страны в качественном топливе.

Помимо этого, модернизация предприятия позволит при росте мощностей ослабить нагрузку на окружающую среду за счет применения энергосберегающих и экологически чистых технологий в производстве.

Другое производство – ТОО «Компания Нефтехим LTD» – планировало к 2016 году начать выпуск 47,8 тыс. тонн гранулированного полипропилена в год, но эта мощность была запущена в эксплуатацию в декабре прошлого года.

Несколько перспективных проектов нефтехимии строятся на базе СЭЗ «Павлодар».

И здесь мы переходим к третьему химическому сектору. Сегодня основой химической отрасли в области являются такие предприятия, как АО «Каустик», ТОО «КазБытХим», ТОО «Казтрасткем», ТОО «ЛАКРА» и другие средние и малые предприятия.

А вообще-то становление химсектора связано с дальнейшим развитием СЭЗ «Павлодар». В 2016 году будет завершено строительство инфраструктуры СЭЗ, что повысит инвестиционную привлекательность ее и региона как площадки для организации перспективных отраслевых производств. В рамках химического кластера уже сегодня выпускаются каустическая сода, хлор, гипохлорит натрия и соляная кислота, а также продукция бытовой химии. В связи с этим значительное место в структуре кластера занимают хлорпотребляющие технологии, обеспечивающие наиболее рациональное использование хлора, создавая тем самым возможности для наращивания мощности по производству каустической соды.

Если говорить конкретно, то на территории СЭЗ «Павлодар» АО «НАК «Казатомпром» планирует совместно с АО «Каустик» реализовать ряд инвестиционных проектов по производству поликристаллического кремния, треххлористого фосфора, треххлористого железа, поливинилхлорида, пятисернистого фосфора, оксихлорида алюминия, флотореагентов, ингибиторов отложения минеральных солей, хлорпарафинов, перекиси водорода.

Здесь же в ближайшее время начнется пилотный выпуск нефтяного кокса для изготовления анодов для АО «Казахстанский электролизный завод».

Кроме того, на территории области будет реализован проект ТОО «Казсода» по строительству завода по производству кальцинированной соды мощностью 400 тыс. тонн с общим объемом инвестиций 77 млрд. тенге и количеством рабочих мест в 1 500 человек. Тем самым будет практически полностью снижена потребность Казахстана в этой продукции, завозимой из России.

…Касаясь региональных проектов ПИИР, следует сказать о второй группе отраслевых кластеров – рыночно-ориентированных секторах.

Это в первую очередь машиностроение. Его развитию до 2020 года будет способствовать дальнейшее формирование железнодорожного кластера. В него включены действующие предприя­тия: экибастузские ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» и «Проммашкомплект», а также павлодарские товарищества «Format Mach Company» и «Технологические линии».

ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» планирует начать с 2015 года освоение линейки подвижного состава (крытые вагоны, цистерны).

В 2012 году в Экибастузе было запущено ТОО «Проммашкомплект» по производству стрелочных переводов и обработке железнодорожных колес. Кроме того, к 2018 году планируется увеличение мощности производства колес для железной дороги до 200 тыс. штук.

Одним из участников железнодорожного кластера является ТОО «Format Mach Company», которое производит марганцовистое, стальное и чугунное литье. На предприятии ведутся работы по организации выпуска крупного и среднего литья для нужд железнодорожной отрасли (рама боковая, балка надрессорная с производственной мощностью 5 тыс. вагон-комплектов в год). Выход на полную мощность запланирован на 2016 год.

Кроме того, на ТОО «Технологические линии» железнодорожных путей организовано производство башмаков тормозных горочных и башмаков тормозных искробезопасных.

В целях дальнейшего развития железнодорожного кластера в 2016 году несколькими фирмами реализуются следующие проекты Карты индустриализации: производство пластиковых элементов рельсового скрепления; изготовление железнодорожных осей и формирование колесных пар и выпуск преднапряженного железобетонного бруса. Таким образом, во второй пятилетке будет сформирован железнодорожный кластер, предусматривающий освоение всей линейки продукции для производства вагонов и железнодорожных путей.

Еще одно магистральное направление области – это энергетика. За 2015–2019 годы будут реализованы и введены в эксплуатацию три объекта на сумму 188,97 млрд. тенге. В 2016 году сдадут в эксплуатацию энергоблок № 3 мощностью 625 МВт в АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2». В этом же году завершится реконструкция и расширение энергоблоков на ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова (ввод блока № 1 мощностью 500 МВт). Также в 2016 году будет введена в эксплуатацию турбина № 2 мощностью 62 МВт на ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго».

В целом за счет ввода новых объектов энергетики к 2019 году электрические мощности области возрастут с 6 512 МВт до 9 417 МВт.

Столь подробно об объектах индустриализации и инвестиционных проектах рассказано для того, чтобы подчеркнуть – область в рамках ПИИР действует многопланово и многовекторно. Это дает возможность маневрировать и подстраховываться. Можно утверждать, что даже в нынешнее нелегкое, финансово нестабильное время поводов для застоя нет. Тем более что полноценное использование таких инфраструктурных инструментов, как индустриальные зоны, СЭЗ «Павлодар», «Дорожная карта бизнеса-2020», возможности Закона «Об инвестициях» позволят создать средние и малые предприятия по производству рыночно-ориентированной продукции.

В 2015–2019 годах она в таких отраслях, как стройиндустрия, производство готовых металлических изделий, электрического оборудования, помимо внутреннего рынка, будет направляться на ближайшие приграничные территории РФ и в Центральную Азию.

Параллельно обработанная продукция области будет находить пути выхода на рынки остальных стран СНГ. Следующим шагом станет использование преимуществ торговой мировой интеграции для отправки на рынки с более плотной конкурентной средой – Восточная Европа, ЕС, Ближний Восток, Южная Азия, КНР.

…В рамках третьей группы секторов будут реализованы мероприятия по развитию инновационной инфраструктуры.

В Павлодарской области высшими учебными заведениями и независимыми новаторами проводится около двухсот научно-исследовательских работ по таким направлениям, как АПК, металлургия, альтернативные источники энергии, энергосбережение, биохимия, химия, производство строительных материалов из промышленных отходов и отвалов. Для коммерциализации и практического применения данных разработок уже в этом году планируется создать региональный технопарк. Его деятельность будет направлена на аккумуляцию разрозненных научных идей и разработок, проведение научно-исследовательских работ, внедрение современных инновационных технологий. Технопарк станет выполнять роль «единого окна» для инноваций и новаторов.

В результате принятых мер в целом после реализации второй пятилетки ПИИР объем производства промышленной продукции с 2014 года по 2020 год увеличится в 1,6 раза (с 1,3 трлн. тенге до 2,1 трлн. тенге). Объем инвестиций составит 469,5 млрд. тенге, а количество созданных рабочих мест составит около 5 тыс. человек.



