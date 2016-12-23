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​Старт дан!
Серик ТЕМИРГАЛИЕВ

Из базы Юнион-Глетчер в Антарктиде Юрий Юшин, Ильяс Галимбеков и исследователь-медик Даулет Шарипов пройдут дистанцию в 217 километров на лыжах, прежде чем достичь цели. Руководит группой казахстанский восходитель и путешест­венник Магжан Сагимбаев.

До точки старта полярники летели около 6 часов на самолете. Члены экспедиции планируют дойти до финиша за 10 дней при условии хорошей погоды. Ежедневно члены лыжной экспедиции намерены преодолевать до 20 километров пути. Команда оснащена специальной системой онлайн-трекеров, которая позволяет следить за передвижениями лыжников в реальном времени на сайте проекта www.kazgeo.kz.

Экспедиция «Полюс Независимости» проводится под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, при поддержке республиканского общественного объединения «Казахстанское национальное географическое общество». Генеральным партнером проекта выступил национальный управляющий холдинг «Байтерек». Организатором научно-исследовательской экспедиции является Казахское географическое общество.

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