Старт дан! 702 Леонид СОКОЛОВ

На предприятии, расположенном в Кызылжарском районе, в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» установлено современное оборудование, позволяющее выпускать до 40 наименований продукции на сумму до 1,5 млрд. тенге в год.

В связи с расширением на объекте будет создано 40 рабочих мест, а общее их количество на производстве вырастет с 61 до 101 (при общем числе сотрудников – 156). Средняя заработная плата составит до 100 000 тенге. Поставлять продукцию предприя­тие планирует через собственную систему дистрибуции во все регионы Казахстана и приграничные области Российской Федерации, в частности в такие города, как Омск, Дзержинск, Челябинск, Саранск.

Всего вторая пятилетка Государственной программы индустриально-инновационного развития в Северо-Казахстанской области включает более 70 проектов на сумму свыше 100 млрд. тенге.