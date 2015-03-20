Стартап-тур-2015 подвел итоги

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Серик АСКАРОВ
Мероприятие проводится при поддержке Министерства по инвестициям и развитию РК. Соорганизаторами выступили Национальный инновационный кластер – Almaty Tech Garden и Almaty Management University.

С приветственным словом на торжественной церемонии открытия стартап-тура-2015 в Алматы выступил министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев.

– Для наших казахстанских стартапов это хорошая возможность для развития бизнеса, – сказал он. – Главная задача для нас на сегодня – стать ведущими в инновационном направлении в Центральной Азии. Правительство Казахстана всячески оказывает и будет оказывать поддержку инновационному бизнесу. Надеемся, что именно в Алматы появится критическая масса новых стартапов, которые создадут каркас для мощного бизнеса.

В свою очередь старший вице-президент по инновациям российского фонда "Сколково" Василий Белов пообещал оказать помощь казахстанским коллегам и пригласил участников стартап-тура посетить конференцию StartUp Village в Москве, которая является самым масштабным мероприятием в Восточной Европе.

В рамках мероприятия генеральный директор Almaty Tech Garden С. Кеттебеков провел мастер-класс на тему "Программы поддержки технологического предпринимательства в РК" и расставил важные акценты в вопросе конкурентоспособности проектов. Весьма полезным для участников стартап-тура был и "круглый стол", в котором участвовали представители из "Сколково". Речь шла о лучших практиках России и Казахстана по привлечению студентов и молодых ученых к технологическому предпринимательству и коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности. Также состоялись менторские сессии по развитию технологических проектов с приглашенными авторитетными экспертами, на которых молодые предприниматели получили исчерпывающие ответы на вопросы о том, как эффективно развивать технологически сложные, наукоемкие проекты и где искать финансирование.

По завершении стартап-тура-2015 жюри выбрало 15 проектов-победителей.

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