Стартап-тур для гениев Айгуль Жалелова

Казахстанский этап этого мероприятия состоится 19–20 марта в Almaty Management University и соберет на одной площадке более 300 участников, 50 инновационных проектов, около 50 спикеров, экспертов и других представителей инновационной экосистемы России и Казахстана. Участниками его могут стать команды, реализующие инновационные проекты по следующим направлениям: информационные, биологические и медицинские, энергоэффективные, промышленные технологии и материалы, инновации для детей.

Цель Стартап-тура, который проводится в России уже четвертый год, – поиск инновационных решений, востребованных на высокотехнологичных рынках, помощь молодым разработчикам в формировании собственной стратегии развития. В качестве приза победители получат уникальную возможность участвовать в Start Up Village в российском «Сколково».



