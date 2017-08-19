Стартовал Благотворительный велопробег Charity Tour de Burabay

Участники юбилейного пятого благотворительного велопробега Charity Tour de Burabay стартовали вблизи отеля Rixos Borovoe и проедут дистанцию в 30 км. Сообщает корреспондент Kazpravda.kz с места события.Маршрут начинается и заканчивается вблизи участка отеля Rixos Borovoe, его протяжённость составляет 30 км, участники доедут до озера Щучинск- 15 км и вернуться обратно.За пять минут до старта Министр Культуры и Спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы и олимпийский чемпион Александр Винокуров пожелали участникам велопробега удачи. Затем, они стартовали совместно со всеми спортсменами-любителями."Я желаю вам удачи и получите наслаждение от этого заезда и помните, прийти первым это не главное, гоавное хорошо провести время. Поэтому, помогайте друг другу и не обгоняйте",- сказал Винокуров со сцены.Принять участие в данном событие мог любой желающий, для этого необходимо было пройти регистрацию на сайте burabike.kz и оплатить взнос в размере 5000 тенге. Велосипеды можно было взять с собой или арендовать в отеле. Организаторы в день проведения велопробега 19 августа 2017 года предоставили бесплатный трансфер до отеля Rixos Borovoe и обратно.Благотворительный заезд велосипедистов организован отелем Rixos Borovoe совместно с Благотворительным фондом Булата Утемуратова "Асыл Мирас" при поддержке акимата Акмолинской области, проходит в пятый раз.С первого велопробега по сегодняшний день было собрано более 300 миллионов тенге, которые были пожертвованы в виде оборудования детским медицинским учреждениям, перинатальным и реабилитационным центрам, а также в виде транспортных средств, мебели, игровых площадок для детских домов. Событие сегодняшнего дня не является исключением и вырученные средства также пойдут на помощь детям.В течении дня для участников будет проходить обширная развлекательная программа, организаторы обещают выступления детских аниматоров, музыкальную программу с участием казахстанских групп, розыгрыш лотереи и многое другое.Корреспондент Kazpravda.kz продолжит освещать это дружественное спортивное состязание в течении дня.