Стартовал новый политический сезон

Президент сделал упреждающий и стратегически выверенный ход – изменил график предстоящих электоральных циклов в Казахстане.

В своем выступлении с ежегодным Посланием Президент Касым-Жомарт Токаев предложил уникальную политичес­кую инновацию, отражающую требование текущего момента, – досрочные выборы Президента в этом году, внедрение нормы однократного президентства сроком на 7 лет (без права переизбрания) и досрочные выборы представительной ветви власти (Парламент и маслихаты всех уровней) в первой половине следующего года.

Данное решение закономерно как с точки зрения всего стратегического процесса политического проектирования в Казахстане, то есть оформления стратегичес­кой триады «сильный Президент – влиятельный Парламент – под­отчетное Правительство», так и с позиций текущей политико-экономической конъюнктуры: ухудшение социально-экономического положения в стране и угрожающие внешние импульсы дестабилизации.

В этой ситуации Глава государства нуждается в особом кредите доверия граждан для осуществления кардинальных реформ. Это является свидетельством того, что Президент чутко и адекватно оценивает как внутреннюю ситуацию в нашей стране, так и внешнюю с точки зрения политических рисков и возможностей. Январские события явственно показали необходимость адекватного реагирования на умонастроения населения и ясное позиционирование в ответ на внешние вызовы. Отрадно, что Президент не снимает с себя политическую ответственность и выражает намерение выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах.

Президентство Касым-Жомарта Токаева началось в достаточно непростых условиях «усеченного формата» так называемого политического транзита власти. В частности, речь идет о том, что фактически с марта 2019-го по январь 2022 года Президент Токаев обладал весьма сокращенными полномочиями для реализации своей политико-экономической программы в силу известных обстоятельств. По большому счету, он получил полноценные полномочия Главы государства только после принятия им решительных мер по предотвращению госпереворота в январе этого года. Вследствие этого было абсолютно недостаточно времени и административного ресурса для реализации им своей выборной программы 2019 года и достижения целей реформирования. Но несмотря на это, за данный небольшой период Президенту удалось провес­ти ряд важнейших инициатив, соз­дающих легитимную «рамку модернизации» страны, – это конституционная реформа и формирование дееспособной платформы диалога власти и общества посредством реализации концепции «слышащего государства».

Теперь народу предстоит выступить в качестве реального субъекта политики, продемонстрировать свою политическую волю и способность к мобилизации и высокой политической культуре на предстоящих выборах.

За остающийся период до выборов в представительные органы действующему Парламенту необходимо довести до логического конца принятые на референдуме поправки в Конституцию страны, прежде всего это касается законов о партиях и выборах В настоящий момент наше общество, наконец «созревшее для демократии», уже начало выдвигать политические инициативы по созданию партий и выдвижению своих лидеров.

Политический сезон в Казах­стане стартовал, что называется, «с места в карьер».