Стартовал отборочный раунд

Спорт
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В следующий, элитный раунд напрямую попадут две сильнейшие команды. В нашем составе выступают вратари Михаил Голубничий («Иртыш», Павлодар) и Тимурбек Закиров («Байтерек», Астана), защитники Юрий Кузьменко и Кирилл Сухоносенко (оба – «Иртыш»), Ислам Шадукаев («Тобол», Костанай), Алексей Маров («Атырау»), Аскат Эрмекуулу («Ордабасы», Шымкент), Константин Хан («Сункар», Каскелен), Абылкайыр Исмаилов («Астана»), полузащитники Абай Жунусов («Астана»), Алимжан Туржанов («Ордабасы»), Алишер Сулей («Тобол»), Ануар Жегиппар, Нурлан Даиров и Мадияр Раимбек (все – «Кайрат», Алматы), Юрий Чифин («Иртыш»), нападаю­щие Биржан Сагындык («Астана-1964») и Еркебулан Тынгышбаев («Кыран», Шымкент).

Юрий МАКАРОВ

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