Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Образование
Стартовал прием заявлений на основное ЕНТ
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Казахстане стартовал прием заявлений на основное Единое национальное тестирование, которое продлится до 14 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Зарегистрироваться на участие в ЕНТ можно на сайте http://app.testcenter.kz.

Само тестирование пройдет с 16 мая по 5 июля. При этом абитуриенты смогут сдать основное ЕНТ дважды и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.

"Ранее министр Асхат Аймагамбетов в письме выпускникам сообщил о решении в пользу абитуриентов. Они получили две возможности сдать ЕНТ и претендовать на грант. При этом можно выбрать одну комбинацию профильных предметов на две попытки", – отметил директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев. 

Отметим, что по итогам двух предыдущих ЕНТ-2022 (январь, март) средний балл тестируемых составил 68,5 балла, что выше результатов прошлого года. Более 70% участников смогли набрать проходные баллы, лучший показатель – 135 баллов.

Наблюдается прогресс и в соблюдении абитуриентами академической честности. Количество попыток пронести запрещенные предметы, а также их использования во время тестирования снизилось в 2-3 раза.

Кроме того, во время мартовского ЕНТ был внедрен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. Это даёт возможность абитуриентам подтянуть свои слабые стороны и еще тщательнее подготовиться к основному ЕНТ.

Еще одна возможность выпускникам лучше подготовиться к ЕНТ – запуск Национальным центром тестирования бесплатных пробных онлайн-тестов. Вместе с тем продолжаются бесплатные онлайн-уроки от образовательных центров, разработанные совместно с НЦТ.

Отметим, что для соблюдения академической честности тестовый вариант абитуриентов будет промаркирован. То есть, у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант тестов. В случае нарушения правил и попытке выноса тестовых заданий за пределы аудитории Национальный центр тестирования сможет определить нарушителя, результаты которого будут аннулированы.

Количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий – 120. Из них по истории Казахстана – 15, по математической грамотности – 15, по грамотности чтения – 20, и по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное  количество баллов – 140.

Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Для создания комфортных условий абитуриентам с особыми образовательными потребностями впервые для выполнения ими заданий тестирования, помимо основных 240 минут, дано еще 40 дополнительных минут.

Внесены изменения и по содержанию заданий для особенных абитуриентов. Для них разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем. Кроме того, в ходе ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева, а также таблица растворимости солей, которая обновлена с добавлением ряда активности металлов.

Напомним, на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

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