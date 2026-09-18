Стартовал прием заявок на юбилейные премии «Тұмар» и «Үркер»

Культура

В текущем году, в честь 10-летия, национальные премии «Тұмар» и «Үркер» пройдут под эгидой Qazaqstan Media Awards, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За годы проведения национальные премии «Тұмар» и «Үркер» стали важной частью медиасферы Казахстана, ежегодно отмечая журналистов, редакции и проекты, внесшие вклад в развитие отечественной журналистики и медиа.

Юбилейная, десятая церемония станет особым этапом в истории премий: в 2026 году «Тұмар» и «Үркер» впервые объединяются под эгидой Qazaqstan Media Awards.

К участию в конкурсе, который проходит по инициативе Министерства культуры и информации, допускаются республиканские и региональные телеканалы, радиостанции, печатные и интернет-издания, занимающиеся производством и распространением медиаконтента.

К участию принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 18 сентября 2025 года по 18 сентября 2026 года включительно. В конкурсе могут участвовать журналисты, телеведущие, авторы и создатели медиапроектов, редакции и творческие коллективы казахстанских СМИ.

Прием заявок на участие в конкурсе открыт с 18 сентября по 2 октября включительно на официальном сайте премии QMA.kz по двум основным направлениям.

Телевизионная журналистика

1. Лучший телеведущий
2. Лучший телевизионный материал (репортаж, интервью)
3. Лучший телесериал
4. Лучшая информационно-аналитическая программа
5. Лучший документальный проект
6. Лучший проект в сфере общественной ответственности («Заң мен тәртіп», «Таза Қазақстан»)

Печатная, интернет- и радиожурналистика

1. Лучший журналист года
2. Лучший материал года (интервью, репортаж, статья)
3. Лучший аналитический материал
4. Лучший медиапроект (YouTube, подкаст)
5. Лучший радиопроект
6. Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта

Отдельное внимание в 2026 году уделено будущему журналистики и новым технологиям. Впервые появляется номинация для проектов в сфере искусственного интеллекта, отражающая новые направления развития медиасферы.

Оценку конкурсных работ осуществляет независимое жюри, в состав которого входят известные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиаэксперты.

#конкурс #Минкультуры #премия #журналисты #ТВ

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