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Общество

Стартовал прием заявок от работодателей на субсидируемые государством рабочие места

На портале Электронной биржи труда Еnbek.kz (ЭБТ) открыт прием заявок от работодателей, желающих организовать у себя рабочие места, субсидируемые государством, в 2023 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Прием документов для заключения договора с центрами занятости будет осуществляться до 1 декабря.

Работодатели могут организовать на своем предприятии рабочие места в рамках проектов «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений» и «Серебряный возраст», а также социальные рабочие места и рабочие места для общественных работ. Они будут создаваться дополнительно к штату, а государство полностью или частично будет оплачивать заработную плату работников.

Подать заявку на заключение договора можно в личном кабинете на ЭБТ. Позже через эту же платформу можно будет выбрать подходящего кандидата и принять его на работу, заключив электронный трудовой договор, а также направлять табель учета рабочего времени принятого сотрудника в центр занятости.

С 2023 года весь процесс организации субсидируемых рабочих мест будет полностью переведен в электронный формат, отметили в МТСЗН.

С момента внедрения возможности подачи заявки через ЭБТ ею воспользовались уже 17 тыс. работодателей, с которыми было заключено 29 тыс. электронных договоров на организацию 68 тыс. рабочих мест.

В целом принять участие в организации субсидируемых рабочих мест могут все работодатели, независимо от формы собственности и размера, при условии, что они производят налоговые и другие социальные отчисления, не имеют задолженности по заработной плате и действуют более одного года.

Желающим принять участие в организации субсидируемых рабочих мест можно получить подробную информацию на портале Еnbek.kz или в местном центре занятости населения, добавили в министерстве.

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