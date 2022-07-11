Стартовал Съезд молодежного крыла партии «AMANAT»

Церемония открытия внеочередного VI Съезда молодежного крыла партии «AMANAT» состоялась сегодня в поселке Зеренда Акмолинской области.

Формирование патриотизма, ответственной гражданской позиции, повышение потенциала молодых казахстанцев. Об этом и не только шла речь на церемонии открытия внеочередного VI Съезда молодежного крыла партии «AMANAT».

Как отметил председатель молодежного крыла Нуржан Жетписбаев, делегаты со всех регионов Казахстана смогут выдвинуть свои инициативы не только по улучшению деятельности молодежного крыла, но и в целом идеи экономического, социального, культурного характера для развития государства.

«Съезд является отправной точкой в трансформации молодежного крыла и имеет историческое значение. Делегаты будут обсуждать программу по трансформации нашей организации. Это замечательная площадка по обмену мнениями, опытом для активистов», – заявил он.

Своими впечатлениями от первого дня Съезда также поделились некоторые делегаты.

«Я - студентка второго курса и впервые участвую в работе Съезда. Для меня это нечто новое, интересное, креативное. И волнение ощущается, но я понимаю, что Съезд важен для того, чтобы активная молодежь могла внести свой вклад в строительство Нового Казахстана», – сказала Жасмин Унгитбай из города Алматы.

«Всего нас приехало 13 человек. Очень сильно предвкушаю, как пройдут эти три дня. VI Съезд молодежного крыла партии станет главным политическим событием этого года для казахстанской молодежи», - отметила делегат из Акмолинской области Айсара Есет.

В ходе Съезда планируется утверждение программы трансформации молодежного крыла, принятие концепций крупных проектов, а также переформатирование структуры организации.

«Совместно с коллегами из других областей мы вместе сможем обсудить самые актуальные вопросы, волнующие казахстанскую молодежь, и разработать новые проекты, направленные на решение этих вопросов», – говорит Темирлан Бактияров из Абайской области.

В первый день работы Съезда для делегатов были организованы образовательные тренинги по 5 направлениям: «Новый Казахстан: молодежь и модернизация»; «Цифровая трансформация и молодежь»; «Зеленая страна»; «Интеллектуальное и креативное общество»; «Здоровая нация».

Своими знаниями и опытом поделились известные эксперты Акерке Берлибай, Марат Шакен, Темирлан Кайыржанов, Зульфия Сулейменова, Мадина Нургалиева и многие другие.

Напомним, что накануне во всех регионах страны прошли конференции областных филиалов молодежного крыла партии «AMANAT», по итогам которых на внеочередной VI Съезд избрано 350 делегатов. Он пройдет с 11 по 14 июля.