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​Стартовал сезон новоселий

Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Крупнейший за последние годы ввод в строй жилых комп­лексов стал для областного цент­ра грандиозным мероприя­тием. В один день сразу 300 семей талдыкорганцев справили долгожданное новоселье. Среди них – работники государственных органов, бюджетных учреж­дений, многодетные мамы, ветераны труда и инвалиды.

Так, в Юго-Западном жилом массиве города сданы в эксплуатацию пять новостроек. Вручив ключи от квартир новоселам, аким Алматинской области Амандык Баталов отметил, что обеспечение населения доступным жильем – одна из главных задач, поставленных Главой государства перед местной властью. В прошлом году в Жетысу введено около 1 млн кв. м жилья. Нынче, несмотря на кризис, жилищное строительство продолжится: уже заложены фундаменты более 20 коммунальных домов. Таким образом, до конца года тысячи семиреченцев обретут крышу над головой.

– Свой дом – это своеобразная крепость, основа уюта и процветания, это место, где нас любят и ждут, – подчеркнул аким. – Пусть под обретенным вами кровом навсегда поселятся радость и благополучие! Пусть домашний очаг греет вас теплом, заботой и любовью!

В этот же день в микрорайоне «Восточный» принял своих первых жильцов 60-квартирный дом, построенный специально для работников сферы здравоохранения. Объект возведен в короткие сроки, всего за полтора года. Среди счастливых обладателей уютных апартаментов – 35 семей молодых специалистов, врачей и медсестер. Получив ключи от заветных квартир, новоселы Мырзахмет Ережепов, Дания Хусаинова и Сералы Мамытаев выразили благодарность Президенту Нурсултану ­Назарбаеву за постоянное внимание, оказываемое насущным проблемам сограждан.

– Радость переполняет наши сердца! – поделилась врач областного перинатального центра Сания Каримкызы. – Сегодня сбылись наши мечты – мы стали хозяевами собственных квартир! Отлично, что по соседству с нами будут жить коллеги-медики. Многих мы знаем по работе, вместе справим большой той!

Впрочем, виновники торжества не стали откладывать празднование в долгий ящик: сразу после церемонии провели обряд шашу и накрыли богатый дастархан своим первым гостям. 

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