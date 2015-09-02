Свежий выпуск Стартовал второй этап проекта Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

По словам начальника отдела сервисной поддерж­ки РПП Ержана Нургалиева, предусматривается краткосрочная бесплатная учеба для действующих и начинающих предпринимателей, имеющих сертификат «Бизнес-советник». Теперь им предстоит прослушать курс «Бизнес-рост» и получить знания по проектному обучению с применением принципов наставничества. «Бизнес-рост» направлен на предоставление расширенных знаний основам продвижения предпринимательства. В частности, пройдут занятия по маркетинговым исследованиям, на тему продвижения продукции на рынке, увеличения продаж, управления финансами. Эти навыки позволят предпринимателю профессионально пройти все стадии роста и достичь проектных целей. Что касается обучения с применением принципов наставничества, то оно позволит предпринимателям получить профессиональные знания по открытию и развитию конкретного вида бизнеса и отработать практические навыки с участием успешных предпринимателей, отраслевых специалистов на практических примерах уже действующего проекта или бизнеса.

Период этого обучения – три недели. В данное время идет набор слушателей для формирования шести групп по разным направлениям предпринимательской деятельности.