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​Стартовал зимний сезон
Абзал КАМБАР

Победителей определяли в 6 категориях – силовые структуры, дети 2008 года рождения и младше, учащиеся средне-образовательных школ, спортивных школ, любители и первые руководители организаций. На старты вышли 750 участников. Организаторами мероприятия выступили акимат столицы и городской филиал партии «Нур Отан».

В церемонии открытия зимнего спортивного сезона приняли участие заместитель председателя Мажилиса Парламента Абай Тасбулатов, первый заместитель председателя Астанинского филиала партии «Нур Отан» Сапар Ахметов. Победители и призеры соревнований были награждены медалями и дипломами.

Начинаются выборы... тренера

Федерация футбола Казахстана объявила о начале открытого голосования по выборам главного тренера национальной сборной. На первом этапе, который продлится до 15 января, казахстанцам на официальном сайте ФФК предложено выбрать, кто должен возглавить команду: гражданин РК или иностранец. Голосовать могут только зарегистрированные пользователи.

Для того чтобы результаты голосования стали обязательными для исполнения, должны проголосовать не менее 50 тыс. человек. Если число проголосовавших окажется меньше, то федерация будет трактовать это как передачу ей права самостоятельно решать, кому тренировать сборную. Если же число голосующих превысит прогнозируемый порог, то ФФК проведет второй этап голосования, в рамках которого на суд болельщиков будут представлены зарекомендовавшие себя специалисты.

Каждый из предложенных тренеров, заверяет ФФК, обладает компетенциями и навыками, необходимыми для работы с главной командой страны.

Одолели «снайперов»

В очередном матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги «Снежные барсы» из Астаны в Новосибирске одолели местную команду «Сибирские снайперы» со счетом 5:2. В составе победителей хет-трик оформил Максим Пушкарский, по разу отличились Евгений Королинский и Мадияр Ибрайбеков.

В это же время в рамках чемпионата Казахстана состоялся единственный матч. В Павлодаре местный «Иртыш» в овертайме переиграл усть-каменогорское «ШКО» со счетом 2:1. В первом и втором периодах игроки команд не смогли поразить ворота друг друга, проведя результативные атаки лишь в заключительной двадцатиминутке.

Для определения победителя потребовались еще дополнительные 5 минут, которые завершились в пользу «чаек». Эта победа позволила павлодарцам оторваться от ближайшего соперника по турнирной таблице – петропавловского «Кулагера» – на 3 очка. Лидером же первенства по-прежнему остается кокшетауский «Арлан».

Турнирная таблица чемпионата Казахстана

М  Команда          И          Ш         О

1  «Арлан»           36     135–61      93

2  «Бейбарыс»     36      123–74      70

3  «Номад»          36      112–84      62

4  «Иртыш»          35     102–75      62

5  «Кулагер»         36     111–99      59

6  «Горняк»          36     107–101    54

7  «Алматы»         36      88–107      53

8  «Темиртау»      36      93–82        51

9  «ШКО»             35      70–116      26

10 «Астана»         36      44–186       7

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