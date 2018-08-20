Стартовала четвертая экспедиция проекта "Ұлы Дала Eліне саяхат" по маршруту "Сары-Арка"
Сегодня стартовала четвертая экспедиция проекта "Ұлы Дала Eліне саяхат" по маршруту "Сары-Арка", посвященная празднованию 20-летия столицы Казахстана – Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Экспедиция "Сары-Арка" продлится до 4 сентября. В течение 16 дней участники команды проедут 4595 км по самым интересным местам Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей. В составе экспедиции: путешественники, телевизионные журналисты и представители туроператоров, иностранные и казахстанские тревел-блогеры.
Из Астаны участники направятся в Государственный национальный природный парк "Буйратау", расположенный на территории Ерейментауского района Акмолинской и Осакаровского района Карагандинской областей. Далее экспедиционная группа посетит Баянаульский национальный парк в Павлодарской области, Каркаралинский государственный национальный природный парк, Государственный национальный природный парк "Кокшетау" и Кургальджинский государственный природный заповедник.
Как отметил руководитель экспедиции, менеджер отдела международных и научных проектов QazaqGeography Нуржан Алгашов, по итогам экспедиции будет сделано несколько работ. В первую очередь, будут выявлены проблемные вопросы с точки зрения развития туризма, на основе которых будут подготовлены предложения по их решению, сформированы новые маршруты для туристов, созданы иллюстрированные путеводители и фото-, видеобазы данных.
"Мы очень рады принять участие в этом масштабном проекте в рамках страны. Надеемся, все пройдет отлично, и за эти 16 дней мы расскажем вам обо всех красивых местах Казахстана. Рассказывать будем через социальные сети и телевидение, чтобы каждый казахстанец и зарубежные гости могли увидеть наши красоты. В каждом из этих объектов есть своя неповторимая атмосфера. К примеру, озеро Тенгиз, расположенное в Коргалжынском заповеднике, в 2000 году вошло в международную сеть "Живые озера", куда входят самые уникальные озера мира", – отметил Нуржан Алгашов.
В целом проект "Ұлы Дала Eліне саяхат" охватывает шесть маршрутов по самым важным туристическим кластерам страны, а также 11 областей: "Жемчужины Тянь-Шаня", "Алтай – колыбель цивилизации", "Джунгарский Алатау", "Сары-Арка", "От моря до моря" и "Новый Шелковый путь". Маршруты запланированы с учетом охвата максимального количества природных и сакральных объектов, интересных для развития туризма. Пятым и шестым станут маршруты "От моря до моря" по территории Кызылординской, Актюбинской и Мангистауской областей, а также "Новый Шелковый путь" по территории Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, где к казахстанским участникам присоединится команда телеканала "National Geographic Россия".
Экспедиция маршрута "Сары-Арка", организатором которой является НК "Kazakh Tourism" по заказу комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта, реализует QazaqGeography в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве c Kazakh Tourism.