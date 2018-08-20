Общество
Стартовала четвертая экспедиция проекта "Ұлы Дала Eліне саяхат" по маршруту "Сары-Арка"
Сегодня стартовала четвертая экспедиция проекта "Ұлы Дала Eліне саяхат" по маршруту "Сары-Арка", посвященная празднованию 20-летия столицы Казахстана – Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Экспедиция "Сары-Арка" продлится до 4 сентября. В течение 16 дней участники команды проедут 4595 км по самым интересным местам Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей. В составе экспедиции: путешественники, телевизионные журналисты и представители туроператоров, иностранные и казахстанские тревел-блогеры.



Из Астаны участники направятся в Государственный национальный природный парк "Буйратау", расположенный на территории Ерейментауского района Акмолинской и Осакаровского района Карагандинской областей. Далее экспедиционная группа посетит Баянаульский национальный парк в Павлодарской области, Каркаралинский государственный национальный природный парк, Государственный национальный природный парк "Кокшетау" и Кургальджинский государственный природный заповедник.



Как отметил руководитель экспедиции, менеджер отдела международных и научных проектов QazaqGeography Нуржан Алгашов, по итогам экспедиции будет сделано несколько работ. В первую очередь, будут выявлены проблемные вопросы с точки зрения развития туризма, на основе которых будут подготовлены предложения по их решению, сформированы новые маршруты для туристов, созданы иллюстрированные путеводители и фото-, видеобазы данных.



"Мы очень рады принять участие в этом масштабном проекте в рамках страны. Надеемся, все пройдет отлично, и за эти 16 дней мы расскажем вам обо всех красивых местах Казахстана. Рассказывать будем через социальные сети и телевидение, чтобы каждый казахстанец и зарубежные гости могли увидеть наши красоты. В каждом из этих объектов есть своя неповторимая атмосфера. К примеру, озеро Тенгиз, расположенное в Коргалжынском заповеднике, в 2000 году вошло в международную сеть "Живые озера", куда входят самые уникальные озера мира", – отметил Нуржан Алгашов.



В целом проект "Ұлы Дала Eліне саяхат" охватывает шесть маршрутов по самым важным туристическим кластерам страны, а также 11 областей: "Жемчужины Тянь-Шаня", "Алтай – колыбель цивилизации", "Джунгарский Алатау", "Сары-Арка", "От моря до моря" и "Новый Шелковый путь". Маршруты запланированы с учетом охвата максимального количества природных и сакральных объектов, интересных для развития туризма. Пятым и шестым станут маршруты "От моря до моря" по территории Кызылординской, Актюбинской и Мангистауской областей, а также "Новый Шелковый путь" по территории Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, где к казахстанским участникам присоединится команда телеканала "National Geographic Россия".



Экспедиция маршрута "Сары-Арка", организатором которой является НК "Kazakh Tourism" по заказу комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта, реализует QazaqGeography в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве c Kazakh Tourism.


Популярное

Все
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Закон Республики Казахстан
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Жуткое убийство из прошлого
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Нужно увести сайгаков в сторону их исторического обитания – аким
Новый закон "приведет в чувство" поставщиков услуг связи в Казахстане
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
Жамбылские легенды могут стать новыми туристическими брендами
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы
Собака-улыбака
Глава Минздрава высказалась о запрете абортов в Казахстане
Новый прогноз по коронавирусу на три месяца озвучили в Минздраве Казахстана
Правительству нужны новые методы, свежие идеи, реальные реформы
Он же Гуччи, он же Гоша, он же Георгий
Проблема насилия над детьми в Казахстане связана с гендерным неравенством – ученый-юрист
Как представители "поколения независимости" понимают концепцию Нового Казахстана
Мой дом – неприступная крепость
Эхо дикого поля
Генерал-директор тяги 3-го ранга
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Ликвидирован канал поставки наркотиков в Нур-Султан
Важно для Казахстана и тюркского мира
"Говорящие" артефакты городища Культобе
«Черные лебеди» КТК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
Еще один регион Казахстана может перейти в "желтую" зону по коронавирусу
Трагедия на Тенгизе
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Транспорт , Общество
В еще один город России можно будет летать из Казахстана
Общество , Видеогалерея
Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы
Общество , Здравоохранение , COVID
По-новому будут формировать матрицу эпидситуации по COVID-1…
Общество
Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]