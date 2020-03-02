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Стартовала детская премия «Жас Оркен – 2020»
1 марта начались мероприятия по выдвижению кандидатов на Республиканскую премию «Жас Оркен – 2020», сообщает kazpravda.kz со ссылкой на организаторов.
Основная задача премии - осуществить обоснованный выбор по каждой номинации лучших и популярных детей и детских организаций Казахстана, а также их признание и поощрение.
В этом году список номинаций выглядит следующим образом:
«Жас зерттеуші» (победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов, авторы научных проектов), (Юный новатор);
«Жас дарын» (Юный актер);
«Жас толағай» (Юный спортсмен);
«Жас патриот» (дети, проявившие свою доблесть);
«Жас эколог» (Юный эколог);
«Жас қанат» (Юный певец);
«Жас биші» (Юный танцор);
«Жас қалам» (Юный писатель);
«Жас блоггер» (Юный блогер, видеоблогер);
«Үздік ерікті» (Юный волонтер);
«Жас ақын» (Юный оратор, поэт);
«Жас суретші» (Юный художник);
«Жас музыкант» (Юный музыкант);
«Үздік IT бастама» (Лучшая IT идея);
Кроме того, премия присуждается по специальным номинациям:
«Үздік әлеуметтік жоба»;
«Балалар үшін»;
«Үздік мектеп»;
«Үздік балалар ұйымы»;
«Лучшее детское издание»;
«Лучшая детская передача»;
«Лучший детский фильм» (отечественный).
В рамках премии «Жас Оркен – 2020» общественное объединение "Клуб главных редакторов Казахстана" выступило с инициативой об авторской номинации "Жас тілші" (Юный корреспондент).
Голосование будет проводится в три этапа.
Первый этап - выдвижение претендентов с 1 по 8 марта 2020 года в официальной группе Национальная Премия «Народный любимец года» https://www.facebook.com/groups/lubimec/?ref=bookmarks;
Второй этап - голосования в социальной сети Facebook там же с 15 по 22 марта 2020 года;
Третий этап – финальное голосование на сайте Премии «Народный любимец года» (http://lubimec.kz/) с 29 марта по 12 апреля 2020 года.
Церемония награждения – начало мая 2020 года.
На первом этапе организаторами и пользователями соцсетей (пять претендентов от организаторов, плюс пять претендентов от пользователей соцсетей) предлагаются кандидаты – в номинанты на Премию – дети известные, популярные и активные, которые в прошедшем году были на виду у казахстанского общества. После этого решением жюри премии определяются наиболее достойные кандидаты (до 10 человек), которые номинируются на второй этап голосования.
Набравшие наибольшее количество голосов четыре номинанта выходят в третий финальный этап голосования, который проводится на сайте Премии «Народный любимец года» http://lubimec.kz/.
Лауреатом (победителем) Премии становится один ребенок-номинант, набравший наибольшее количество голосов.
Победитель получает Гран-При, диплом Лауреата, почетный приз («золотую» статуэтку, подарки от спонсоров. Занявший второе место получает, диплом лауреата, почетный приз («серебряную» статуэтку).

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