Стартовала детская премия «Жас Оркен – 2020»

1 марта начались мероприятия по выдвижению кандидатов на Республиканскую премию «Жас Оркен – 2020», сообщает kazpravda.kz со ссылкой на организаторов. Основная задача премии - осуществить обоснованный выбор по каждой номинации лучших и популярных детей и детских организаций Казахстана, а также их признание и поощрение. В этом году список номинаций выглядит следующим образом: «Жас зерттеуші» (победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов, авторы научных проектов), (Юный новатор); «Жас дарын» (Юный актер); «Жас толағай» (Юный спортсмен); «Жас патриот» (дети, проявившие свою доблесть); «Жас эколог» (Юный эколог); «Жас қанат» (Юный певец); «Жас биші» (Юный танцор); «Жас қалам» (Юный писатель); «Жас блоггер» (Юный блогер, видеоблогер); «Үздік ерікті» (Юный волонтер); «Жас ақын» (Юный оратор, поэт); «Жас суретші» (Юный художник); «Жас музыкант» (Юный музыкант); «Үздік IT бастама» (Лучшая IT идея); Кроме того, премия присуждается по специальным номинациям: «Үздік әлеуметтік жоба»; «Балалар үшін»; «Үздік мектеп»; «Үздік балалар ұйымы»; «Лучшее детское издание»; «Лучшая детская передача»; «Лучший детский фильм» (отечественный). В рамках премии «Жас Оркен – 2020» общественное объединение "Клуб главных редакторов Казахстана" выступило с инициативой об авторской номинации "Жас тілші" (Юный корреспондент). Голосование будет проводится в три этапа. Первый этап - выдвижение претендентов с 1 по 8 марта 2020 года в официальной группе Национальная Премия «Народный любимец года» https://www.facebook.com/groups/lubimec/?ref=bookmarks; Второй этап - голосования в социальной сети Facebook там же с 15 по 22 марта 2020 года; Третий этап – финальное голосование на сайте Премии «Народный любимец года» (http://lubimec.kz/) с 29 марта по 12 апреля 2020 года. Церемония награждения – начало мая 2020 года. На первом этапе организаторами и пользователями соцсетей (пять претендентов от организаторов, плюс пять претендентов от пользователей соцсетей) предлагаются кандидаты – в номинанты на Премию – дети известные, популярные и активные, которые в прошедшем году были на виду у казахстанского общества. После этого решением жюри премии определяются наиболее достойные кандидаты (до 10 человек), которые номинируются на второй этап голосования. Набравшие наибольшее количество голосов четыре номинанта выходят в третий финальный этап голосования, который проводится на сайте Премии «Народный любимец года» http://lubimec.kz/. Лауреатом (победителем) Премии становится один ребенок-номинант, набравший наибольшее количество голосов. Победитель получает Гран-При, диплом Лауреата, почетный приз («золотую» статуэтку, подарки от спонсоров. Занявший второе место получает, диплом лауреата, почетный приз («серебряную» статуэтку).