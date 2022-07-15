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Стартовала республиканская программа «Tomiris»

Сегодня 15 июля 2022 года под эгидой Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан стартовал первый тренинг для активных представительниц женского движения города Нур-Султан и регионов в рамках информационно-образовательной программы «Tomiris».

Программа нацелена на развитие управленческого потенциала и политической культуры женщин и девушек.

«Наш ключевой приоритет - обеспечение справедливости и равенства для всех казахстанцев. Проект позволит поддержать успешных девочек и женщин как в городах, так и в сельской местности, и создать условия для вовлечения их в общественную и политическую жизнь», - отметил вице-министр информации и общественного развития А.С Данилов, приветствуя участников семинара.

Одна из задач программы - создание пула региональных экспертов в разрезе каждого региона, с целью осуществления точечного обучения женщин-активисток.

На сегодняшнем тренинге будет обучено более 40 женщин и девушек. Тема тренинга: «Реализация гендерных прав и свобод граждан Казахстана как условие позитивной трансформации общества». Обучение проводят эксперты Общественного Фонда «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана».

«В рамках программы планируется ряд мероприятий, в том числе, проект по обучению для женщин-лидеров. Мы отберем на конкурсной основе 30 ярких женщин-лидеров со всех регионов и направим их на обучающую программу в город Нур-Султан. Обучение будет направлено на развитие навыков политического лидерства, знаний и компетенций, которые помогут участницам быть назначенными или избранными на руководящие должности на разных уровнях. Скоро мы объявим о начале приема заявок на данную программу обучения. В дальнейшем, мы с партнерами будем расширять масштабы программы и добавлять новые проекты и компоненты» - сказал директор Академии политического менеджмента Данияр Мукитанов.

Программа «Tomiris» будет осуществляться на долгосрочной основе. Планируется охватить обучающими мероприятиями и информационной работой женщин и девушек со всех регионов страны.

В том числе, будут затронуты темы: гендерные стереотипы и пути их преодоления с применением каналов массовых коммуникаций, формирование гендерно-чувствительной политики, роли женщин в развитии экономики и инноваций.

Программа «Tomiris» реализуется Министерством информации и общественного развития РК и Академией политического менеджмента партии «AMANAT» при поддержке Фонда Конрада Аденауэра и других партнеров.

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