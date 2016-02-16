Эта инициатива зародилась в России и к концу года, пройдя через многие города РФ, Казахстана, Кыргызстана, других стран СНГ, завершится в Волоколамске, где сражались бойцы легендарной 316-й стрелковой дивизии.

В городской оргкомитет Вахты памяти вошли представители респуб­ликанского Совета генералов, участники Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты. В Парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев они возложили цветы к Вечному огню у Мемориала Славы, минутой молчания почтили память тех, кто пал смертью храбрых, защищая Москву осенью-зимой 1941 года.

На митинге выступили представители делегаций из Москвы и Екатеринбурга. Состоялась также торжественная церемония передачи знамени 316-й дивизии и штандарта «Нас, панфиловцев, миллионы!» делегации Екатеринбурга, которая приняла эстафету Вахты памяти от алматинцев. Памятные реликвии россиянам вручили внучки генерал-майора Ивана Панфилова Айгуль и Алуа Байкадамовы.

– Более 11 тысяч наших соотечественников защищали Москву, – подчеркнул на митинге заместитель председателя президиума РОО «Совет генералов» генерал-майор Махмут Телегусов. – Основной удар фашистских войск был направлен именно на участок, который обороняла 316-я дивизия. Но враг не прошел.

К 75-летию битвы под Москвой по инициативе Совета генералов студией «Путь к Победе» была создана документальная кинолента «Батыры Великой степи» о воинах Панфиловской дивизии. Ее пилотный прокат состоялся в Доме армии.