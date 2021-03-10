Стартовала жилищная программа "Алматы жастары"

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1 000 молодых учителей, врачей, журналистов, работников культуры, спорта, социальной сферы и правоохранительных органов в этом году смогут приобрести жилье в рамках городской программы "Алматы жастары", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу "Отбасы банка".
"10 марта 2021 года в Алматы стартует ежегодный совместный проект акимата Алматы и АО "Отбасы банк" –"Алматы Жастары". Жилищная программа позволит молодым специалистам получить льготный заём для приобретения собственной квартиры. Возраст участника до 35 лет (включительно) на момент подачи заявления, вне зависимости от возраста супруга/и (в программе может участвовать только один из супругов). Отсутствие у заявителя и членов его семьи недвижимости в течение последних 5 лет,за исключением доли в недвижимости, полученной до совершеннолетия в результате приватизации или права на наследование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что официальный стаж работы участников "Алматы жастары" должен быть не менее последних 6 месяцев с наличием обязательных пенсионных отчислений и/или зарегистрированногов г.Алматы ИП, действующего сроком не менее полугода (требование по ИП относится к участникам в сфере культуры).
Принять участие в программе смогут представители следующихсфер деятельности, объекты которых расположены в г.Алматы:
- Здравоохранения– штатные работники государственных городских и республиканских организаций/учреждений;
- Образования– штатные работники государственных городских и республиканских организаций/учреждений;
- Культуры– члены 10 творческих союзов штатные работники государственных городских и республиканских организаций/учреждений;
- Спорта – штатные работники государственных городских и республиканских организаций/учреждений;
- ВУЗы и НИИ – штатные работники национальных ВУЗов, государственных городских и Республиканских научно-исследовательских институтов;
- СМИ – штатные работники организаций/учреждений с наличием подтверждающих документов (справка с места работы с указанием стажа работы и должности, свидетельство о постановке на учет в СМИ);
- Социальной сферы– штатные сотрудники государственных городских организаций/учреждений
- Правоохранительных органов– штатные работники государственных городских и республиканских организаций/учреждений.
"Программа "Алматы жастары" - это успешный пример совместной и плодотворной работы "Отбасы банка" с акиматом города. Впервые городская жилищная программа стартовала в 2017 году.В прошлом году 1000 алматинцев, из которых свыше 300 сотрудников сферы образования, приобрели свои квартиры.Такое же количество льготных займов выделено дляучителей и в этом году. Вместе с тем в этом году максимально возможная сумма кредита увеличена с 13 до 18 млн тенге. С 2017 "Отбасы банк" совместно с акиматом выдал займы по программе "Алматы жастары" на общую сумму 14,5 млрд тенге", - пояснила председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова.
Приём заявлений от потенциальных участников жилищной программы будет производится в период с 10 по 31 марта на сайте www.almaty-zhastary.kz
. Для этого им необходимо иметь ЭЦП. Управление Жилья осуществляет проверку достоверности вложенных документов и отбираетучастников, согласно набранным баллам. Колличество баллов будет зависеть от количества лет в браке, наличия детей, срока непрерывного стажа работы по категории. В течение 15 рабочих дней участник должен пройти оценку платежеспособности в "Отбасы банке" и в течение 45 календарных дней найти квартиру, сделать оценку приобретаемого жилья и обратиться снова в банк. Еще 10 рабочих дней дается участнику для заключения договора купли-продажи и оформления займа в банке. Квартиру можно будет приобрести как на первичном, так и на вторичном рынках, а также вобъектах с гарантией АО "Казахстанская Жилищная Компания".
Кредит можно взять на срок до 25 лет. Первоначальный взнос – от 10%, процентная ставка – 5% годовых (ГЭСВ 5,2%). Максимальная сумма займа – 18 млн тенге(если недвижимость стоит более 18 млн тенге, заявитель разницу может оплатить из собственных средств).
Например, при покупке квартиры, стоимостью 10 млн тенге, платеж по займу, учитывая особенности системы жилищных строительных сбережений, первые 8 лет составит 83 333 тенге, а оставшиеся 11 лет снизится и будет равен 46 000 тенге.