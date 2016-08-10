​Стартовали с победы

Казахстанская сборная под руководством старшего тренера Александра Кузнецова стартовала с победы, обыграв со счетом 2:1 сверстников из Кыргызстана. Голы в составе победителей забили Динмухамед Кашкен и Мади Жакипбаев. Сообщаем результаты и некоторых других матчей, состоявшихся в первые два дня турнира: Албания – «Крузейро» (Казахстан) – 0:0, Иран – Азербайджан – 3:0, Россия – Таджикистан – 0:6, Таджикистан – Азербайджан – 2:2, Албания – Кыргызстан – 1:0.

Тренеры участвующих команд отмечают высокий уровень организации соревнований и великолепную футбольную инфраструктуру спорткомплекса БИИК. Турнир завершится в пятницу.

Футзал возвращается...

Сегодня большой футзал возвращается в Алматы. Занимающий первое место в европейском клубном рейтинге «Кайрат» в спорт­комплексе «Зенит» (Баганашыл) вечером проводит пресс-конференции с участием президента Ассоциации футзала Казахстана Льва Кима, президента МФК «Кайрат» Кайрата Оразбекова и главного тренера сборной Казахстана Какау. На этих встречах журналистам будут представлены три новых игрока команды: 34-летний бразильский защитник Довенир Домингес Нете, 29-летний нападающий из этой же страны Андре Малука и 27-летний защитник Александр Упалев (Россия). А в завершение зрители увидят на площадке в товарищеском матче игроков сборных Казахстана и Узбекистана.

Этим национальным командам вскоре предстоит участие в финальной части чемпионата мира по футзалу в Колумбии (10 сентября – 2 октября 2016 года), а потому дополнительные контрольные игры друзьям-соперникам пойдут только на пользу. В предварительных соревнованиях мундиаля наши сегодняшние гости сыграют в группе А, где их конкурентами будут команды Колумбии, Португалии и Панамы. Подопечные Какау определены в группе F и поспорят за выход в плей-офф чемпионата со сборными Аргентины, Соломоновых островов и Коста-Рики.

Футзал возвращается...

Сегодня большой футзал возвращается в Алматы. Занимающий первое место в европейском клубном рейтинге «Кайрат» в спорт­комплексе «Зенит» (Баганашыл) вечером проводит пресс-конференции с участием президента Ассоциации футзала Казахстана Льва Кима, президента МФК «Кайрат» Кайрата Оразбекова и главного тренера сборной Казахстана Какау. На этих встречах журналистам будут представлены три новых игрока команды: 34-летний бразильский защитник Довенир Домингес Нете, 29-летний нападающий из этой же страны Андре Малука и 27-летний защитник Александр Упалев (Россия). А в завершение зрители увидят на площадке в товарищеском матче игроков сборных Казахстана и Узбекистана.

Этим национальным командам вскоре предстоит участие в финальной части чемпионата мира по футзалу в Колумбии (10 сентября – 2 октября 2016 года), а потому дополнительные контрольные игры друзьям-соперникам пойдут только на пользу. В предварительных соревнованиях мундиаля наши сегодняшние гости сыграют в группе А, где их конкурентами будут команды Колумбии, Португалии и Панамы. Подопечные Какау определены в группе F и поспорят за выход в плей-офф чемпионата со сборными Аргентины, Соломоновых островов и Коста-Рики.