​​​​​​​Стартовали с победы

Казахстанские теннисистки обыграли Великобританию в стартовом поединке командного чемпионата мира – Кубке Билли Джин Кинг.

В шотландском Глазго, где проходят игры 1⁄4 финала первенства планеты, первой на корт вышла одна из лидеров нашей женской сборной – Юлия Путинцева, которая одержала волевую победу над хозяйкой корта Кэти Бултер со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

– Первые два гейма я сопернице подавала, как говорится, «на лопату», и она принимала все активно. Затем я стала действовать «через тело» и другие неудобные для нее точки. Она достаточно высокая и стоит очень близко к задней линии. Я стала больше миксовать, а не как в начале матча, когда подавала просто вправо-влево, влево-вправо. За счет этого удалось удерживать свою подачу и победить, – отметила она на пресс-конференции.

Второе важное, а главное – победное очко нашей команде принесла ее лидер – первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая уверенно победила Хэрриет Дарт со счетом 6:1, 6:4.

– Был нелегкий матч, Дарт была очень хороша, особенно во втором сете. Я проиграла несколько геймов на своей подаче, но в целом провела хороший матч. Завтра нам предстоит сыграть важнейший поединок против испанок. Надеюсь, мы победим. Главное – восстановиться, – поделилась своими эмоциями Елена.

Здесь же на корте состоялся и третий поединок (теперь уже в паре), который, правда, уже ничего не решал, так как наши спортсменки вели со счетом 2:0. Анна Данилина и Елена Рыбакина вышли на корт против Алисии Барнетт и Оливии Николс и уступили им со счетом 5:7, 3:6.

Капитан казахстанской сборной Ярослава Шведова подвела итоги матча против Великобритании.

– Я очень горжусь своей командой. Мы завоевали нужные очки, победили британок у них дома. Стоя­ла задача одержать победу, мы это сделали и лидируем в группе. Все прекрасно понимают, что завт­ра нам предстоит игра, которая может решить, кому достанется путевка в полуфинал первенства мира. Моя команда готова пол­ностью выложиться на корте и сделать все возможное, чтобы пройти дальше, – отметила Шведова.

Вчера поздно вечером сборная Казахстана играла с пятикратными чемпионками мира – командой Испании. Напомним, что наша коман­да выступает в группе С, а в случае успеха в полуфинале встретится с победителем группы В.