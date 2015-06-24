Свежий выпуск Стартовали с победы Абзал КАМБАР

В стартовом матче подопечным Карлоса Марторелла противостояла команда Кыргызстана. Первыми счет на 25-й минуте игры открыли гости усилиями Эмира Шигайбаева. Однако еще до перерыва наши соперники остались в меньшинстве, после того как Орозбек Тимур заработал две желтые карточки и был удален с поля.

Реализовать преимущество удалось лишь во втором тайме. На 68-й минуте Сагадат Турсынбай сравнял счет, а через три минуты Мади Жакипбаев вывел сборную Казахстана вперед. Точку в матче поставил Мухит Жаксылык, отличившийся на 80-й минуте. Итог – 3:1 в пользу сборной Казахстана.

В других мачтах были зафиксированы следующие результаты: команда Испании разгромила Таджикистан со счетом 3:0, Беларусь уступила Азербайджану – 1:3, а Россия ничего не смогла противопоставить Грузии – 0:2.



Жребий брошен

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги чемпионов Европы.

На старте турнира действующий чемпион Казахстана по футболу «Астана» сыграет со словенским «Марибором». При этом казахстанцы начнут выступление со второго квалификационного раунда. Первый матч пройдет в Европе 14/15 июля, ответный – в столице нашей страны 21/22 июля.

Другие отечественные дружины начнут выступление в турнире с первого квалификационного раунда. По итогам жеребьевки в соперники алматинскому «Кайрату» досталась сербская «Црвена Звезда», «Актобе» сыграет с эстонским «Нымме Калью», а шымкентский «Ордабасы» – с израильским «Бейтаром».

В случае победы «Ордабасы» сыграет во втором квалификационном раунде с бельгийским «Шарлеруа», «Актобе» – с победителем пары «Ла Фиорита» (Сан-Марино) – «Вадуц» (Лихтенштейн), а «Кайрат» – с сильнейшим в паре «Алашкерт» (Армения) – «Сент-Джонстон» (Шотландия).



Сменился главный тренер

Столичный хоккейный клуб «Барыс», выступающий в Континентальной хоккейной лиге, определился с главным тренером. Решением попечительского совета корпоративного фонда «Фонд социальных проектов» наставником команды стал казахстанский специалист Ерлан Сагымбаев.

Напомним, что предыдущий главный тренер дружины Андрей Назаров получил предложение возглавить СКА из Санкт-Петербурга.

Что касается Ерлана Ерлесовича, то он воспитанник усть-каменогорской школы хоккея. Много лет выступал за такие клубы, как «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Автомобилист» (Караганда), «Авангард» (Омск), «Металлург» (Новокузнецк), «Сибирь» (Новосибирск), а также играл в составе сборной Казахстана. Был главным тренером «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Сары-Арки» (Караганда), «Иртыша» (Павлодар). Входил в тренерский штаб хоккейных клубов «Барыс» и «Снежные барсы», представляющих нашу страну в международных лигах. Работал главным тренером национальной сборной.