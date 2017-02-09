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Стартовали с победы
Аскар Султан
В Астане стартовали матчи I группы зоны Азия/Океания Кубка Федерации по теннису среди женских команд.

Стартовую игру сборная Казах­стана провела против Южной Кореи и выиграла со счетом 2:1. Первое очко нашей стране принесла Галина Воскобоева, которая переиграла На Лэ Хан в двух сетах (7:5, 6:1). Во втором одиночном матче Ярослава Шведова уступила Су Джеонг Джанг (5:7, 2:6).

В решающем парном матче Ярослава Шведова и Галина Воскобоева переиграли дуэт На Лэ Хан/На Ри Ким (6:2, 6:4). В рамках группы "А" в пятницу наши теннисистки встретятся со сборной Таиланда. В группе "В" вчера команда Китая обыграла Филиппины (3:0), а сборная Японии – Индию (3:0).

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