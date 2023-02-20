Стартовали в Улытау

В день старта предвыборной агитации партийцы посетили святыню региона – мавзолей Жошы-хана, где провели обряд бата и прочитали молитвы. После представители респуб­ликанского штаба вместе с кандидатами, включенными в партийный список «Ақ жол» на выборы в Мажилис Парламента, Казыбеком Исой и Бериком Дюсембиновым встретились с улытаускими избирателями.

Акжоловцы представили основные положения программы партии «Перемены неизбежны», актуализированной к нынешней электоральной кампании. Члены штаба рассказали, как партия планирует защищать национальные интересы Казахстана, отстаивать права предпринимателей, развивать казахский язык, решать экономические и другие проблемы страны.

В целом, как отмечается в сообщении на сайте партии, за время предвыборной агитацион­ной кампании представители ДПК «Ақ жол» планируют посетить все регионы страны. В каждом регионе партией открыты и обеспечены всем необходимым для работы областные и городские штабы, фундамент для качественного проведения предвыборной кампании создан. Уже вечером 18 февраля в городах страны начали появляться партийные предвыборные баннеры и листовки.