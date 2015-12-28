​Стартовая площадка и трамплин для предприимчивых

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Рысты АЛИБЕКОВА

В рамках встречи между АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и акиматами областей подписаны меморандумы о вовлечении отечественных товаро­производителей в строительство объектов Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017».

Открывая совещание, Ахметжан Есимов отметил, что по поручению Главы государства все регионы Казахстана участвуют в подготовке к ЭКСПО-2017. Меморандумы о сотрудничестве заключены со всеми областями и городами Астаной и Алматы. В общей сложности в рамках меморандумов подписано 232 договора, при этом выполнены поставки на сумму более 32 млрд тенге. Наряду с этим отечественные субъекты бизнеса выполнили работы и оказали услуги на сумму более 15 млрд тенге.

Глава нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» ознакомил с ходом строительных работ, которые идут строго по графику и к октябрю 2016 года должны быть полностью завершены. После этого международные, тематические павильоны и другие объекты будут переданы для наполнения.

В частности, на сегодня на строи­тельных площадках ЭКСПО завершены работы по устройству монолитных железобетонных работ нулевого цикла (паркингов) по всем павильонам выставочного комплекса. Монтаж металлических конструкций каркасов зданий выполнен на 81%. Завершены строительно-монтажные работы в Офисе организатора. В «Центре исследования энергии» закончены работы нулевого цикла. Ведется монтаж металлоконструкций каркаса зданий и оснований из профлиста кровли и фасада. Идет прокладка инженерных сетей по всей территории ЭКСПО. Всего на строительстве задействовано 7 421 человек и 444 единицы техники.

После пересмотра проектов строи­тельство подешевело на 78 млрд тенге.

– Для товаропроизводителей, поставляющих свою продукцию на строительные объекты, выставка стала точкой опоры в сложное кризисное время, – сказал председатель правления компании. – ЭКСПО является крупнейшим международным проектом за всю историю Казахстана. Более того, Международная выставка впервые проводится на территории СНГ и Центрально-Азиатского региона. Поэтому мы предъявляем высокие требования к товарам и услугам отечественных товаропроизводителей. Для них это стимул улучшить качество, повысить конкурентоспособность своей продукции. Вместе с тем с учетом стратегической важности объектов выставки эта продукция должна соответствовать мировым стандартам.

Следующий этап участия казах­станцев в ЭКСПО – это вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность. В период проведения выставки будут работать 3 тыс. волонтеров: половина из них – из Астаны, другая половина – из всех регионов Казахстана. Из каждой области будут отобраны 100 самых активных людей с волонтерским опытом и знанием иностранного языка. Они будут представлять нашу страну гостям, поэтому должны соответствовать высоким требованиям. Уже сейчас есть много желающих, причем не только из числа молодежи. Кстати говоря, волонтерами могут быть люди разного возраста.

Третьей задачей ЭКСПО, по словам А. Есимова, является развитие внутреннего и въездного туризма. Поэтому разрабатываются туристские маршруты, в которые, безусловно, будут включены достопримечательности Костанайской, Павлодарской и Карагандинской областей – Наурзумский заповедник, Баянаульский и Каркаралинский национальные парки. Подписаны меморандумы с туроператорами трех областей, на основании которых заключаются договоры о сотрудничестве с различными компаниями. В целом одним из наследий поствыставочного периода станет развитие туристской отрасли, создание туристических маршрутов. Сама выставка станет хорошей рекламой Казахстана и всех его достопримечательностей.

А. Есимов напомнил, что темой предстоящей выставки является «Энергия будущего». Недавно Глава государства в своем интервью отметил важность и актуальность этой тематики, подчеркнув, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, ЭКСПО послужит научно-техническому прогрессу. Президент РК также отметил, что альтернативные источники и «зеленые» технологии – это не просто замена углеводородов, это научно-технический прогресс, абсолютно другие технологии, оборудование, новые специальности.

– Сегодня возобновляемые источники энергии становятся трендом во всем мире, – констатировал глава АО «НК «Астана ЭКСПО-2017». – К 2050 году Европейский союз намерен сократить выбросы парниковых газов на 80–95%, – такое решение было принято недавно в Париже. К 2030 году доля возобновляемых источников энергии вырастет в ЕС до 27%. Сегодня весь мир думает, как сбалансировать рынок сырьевых ресурсов, ищет новые источники энергии.

А. Есимов выразил уверенность, что предстоящая выставка станет отправной точкой и в развитии энергии будущего. Одним из вариантов такого развития является идея Главы государства на основе инфраструктуры ЭКСПО наряду с Международным финансовым центром открыть международный центр по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН.

В своих выступлениях аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, аким Костанайской области Архимед Мухамбетов и заместитель акима Павлодарской области Николай Дычко поблагодарили компанию «НК «Астана ЭКСПО-2017» за предоставленную товаропроизводителям возможность работать на объектах выставки, отметили значимость двустороннего сотрудничества. Руководители регионов подробно ознакомили с потенциальными возможностями областей, презентовали производства, предлагающие свою продукцию и услуги.

Будущее бизнес-партнерство с потенциальными поставщиками генеральные подрядчики ЭКСПО закрепили в меморандумах о сотрудничестве и конкретных договорах.

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