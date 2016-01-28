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​Стартовые медали

Юрий МАКАРОВ

Бронзовые медали в командном спринте среди юниоров получили Кирилл Рудер, Максим Налетов и Сергей Пономарев. Такие же награды в командном спринте среди юниорок выиграли казахстанские гонщицы Жанерке Санакбаева и Валерия Тихова. В обеих этих дисциплинах наши команды финишировали вслед за сборными Южной Кореи и Японии.

Чемпионат Азии завершится 31 января.

Отрыв составляет четыре очка

Ни одной из шести команд, участвовавших в играх четвертого тура чемпионата Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги, не удалось в Павлодаре избежать поражений. Ну а первенствовали в нем спортсменки «Алтая» из Усть-Каменогорска, наб­равшие 12 очков из 15 возможных. Лидерство же по итогам четырех туров удерживает «Жетысу» из Талдыкоргана (41 очко), далее расположились «Иртыш-Казхром» (Павлодар, 37), «Астана» (36), «Алтай» (32), «Алматы» (23) и «Караганда» (10).

По итогам тура жюри назвало лучших игроков всех шести команд. Специальными призами, сообщает пресс-служба Федерации волейбола РК, были отмечены Ольга Бирюкова (Усть-Каменогорск), Татьяна Мудрицкая (Талдыкорган), Радмила Береснева (Павлодар), Ольга Карпова (Астана), Марина Дегтярова (Алматы) и Екатерина Жданова (Караганда).

Из Франции – с опытом

В конце января на разных континентах проводится множество соревнований по фристайлу. На этапах Кубка мира в Канаде, например, сейчас выступают первые номера сборной Казахстана – могулисты Юлия Галышева и Дмитрий Рейхерд, а перспективная молодежь под «присмотром» опытного Дмитрия Бармашова недавно показала свое мастерство на этапе Кубка Европы во французском Альбизе.

Впрочем, резервистам все еще приходится учиться у Бармашова, который в могуле занял второе место вслед за шведом Вальтером Вальбергом и получил серебряную медаль. Но и его землякам из Восточного Казахстана уже кое-что удается. К примеру, в парном могуле Олжас Бейсембаев занял 5-е место, а Олег Цинн – 8-е. Неоценимый международный опыт во Франции также получили Аяулым Амренова и Константин Горлачев.

Последние прикидки

В эти дни национальная команда Казахстана по футзалу готовится к чемпио­нату Европы, финальная часть которого начнется 2 февраля в столице Сербии. Напомним, что подопечным главного тренера сборной РК Какау в Белграде предстоит на групповом этапе сыграть против мощной команды России и не менее опасного соперника из Хорватии.

На днях сборная Казахстана провела в Алматы два товарищеских матча с командой Узбекистана, в свою очередь готовящейся к чемпионату Азии. Оба поединка прошли с преимуществом хозяев площадки, одержавших две победы с одним счетом – 3:1. В первой игре в нашем составе отличились Даурен Нургожин, Павел Таку и Александр Довгань, во втором – Лео, Дуглас и Чингиз Есенаманов.

Как стало известно, по пути в Белград наша дружина сделает остановку в Киеве и 29 января проведет там товарищеский матч со сборной Украины, также отправляющейся на EURO 2016 в Сербию.

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