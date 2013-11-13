Общество

Стартует интеллект-шоу

Цель конкурса – стимулирование интереса казахстанской молодежи к изучению обычаев, традиций, культуры, истории и языка казахского народа. По словам представителя ОО «Центр молодежных инициатив» Игоря Ли, в шоу примут участие студенты четырех университетов – сборные студентов КазНУ им. Аль-Фараби, КазНПУ им. Абая, КазЭУ им. Рыскулова, КазУМО и МЯ им. Абылай-хана. Отборочный этап будет проходить в форме тестирования по 4 темам: история, география, казахская литература, исторические личности Казахстана. Каждая тема содержит 10 вопросов. В финале выступят команды в составе четырех человек.

Масштабная программа «Народ в потоке истории» выступает мировоззренческой основой Стратегии «Казахстан-2050». И проект интеллект-шоу – один из реальных механизмов пробуждения интереса к отечественной истории со стороны молодежи, воспитания патриотизма. Для самого крупного города страны, в котором проживает и учится большое количество молодежи, он имеет огромное значение, считает профессор КазНПУ им. Абая, член Научно-экспертного Совета АНК Георгий Кан.

Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

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