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Стартует купальный сезон
Кадиша Ныгмет

С начала года в стране утонуло уже 25 человек, из них трое – дети.

Об этом на брифинге в СЦК проинформировал председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков. Спикер отметил, что в рамках предупредительной работы на водоемах страны им удалось спасти семь человек.

В целом для обеспечения безо­пасности на водоемах страны МЧС совместно с государственными органами и акиматами заблаговременно начата работа: проводится комплекс организационных и практических мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на водных акваториях в предстоящий купальный сезон. Так, на сегодня определены 490 разрешенных мест для купания, из них 187 коммунальных и 287 частных пляжей, а по 16 местам­ еще проводится работа по закреплению их за конкретными владельцами.

Напомним, что в Казахстане более 50 тыс. водоемов, используемых гражданами для купания и отдыха. Спасательными под­разделениями МЧС контролируются 125 участков наиболее используемых гражданами водоемов, где круглосуточно несут службу около 500 спасателей.

– В текущем году будут выставлены 45 мобильных спасательных постов министерства. Кроме того, совместно с акиматами и владельцами мест отдыха у воды оборудуются 316 объектовых спасательных постов за счет общественных спасателей, прошедших подготовку в оперативно-спасательных отрядах министерства, – добавил Бауыржан Сыздыков.

Он также отметил, что для оказания первой медицинской помощи пострадавшим на коммунальных и частных пляжах подготавливаются к работе 104 медицинских пункта. На коммунальных пляжах завершается подготовка безопасных детских пляжей, где спасателями планируется обучение ребят навыкам плавания.

По сведениям пресс-службы МЧС, на картографической платформе 2GIS сейчас размещены и данные о запрещенных (4 994) и разрешенных (490) местах для купания на водных акваториях во всех регионах страны. Существенным способом по недопущению гибели людей на воде является проведение совместных рейдов и патрулирований МЧС и МВД с представителями МИО и волонтерами в запрещенных местах отдыха на воде. Уже проведено более 17 тыс. таких патрулирований и рейдов. По их результатам около 120 человек привлекли к административной ответственности.

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