В регионе стартует посевная кампания. Планируется засеять более четырех миллионов гектаров пашни, в том числе три миллиона га – зерновыми и зернобобовыми культурами, еще один миллион га – масличными.

По данным управления сельского хозяйства СКО, увеличатся посевы чечевицы и подсолнечника. Больше посадят гречихи – на 1,3 тыс. гектаров.

Планируется внести более 170 тыс. тонн минеральных удобрений. На их приобретение в местном бюджете предусмотрены 6,5 млрд тенге, из республиканского бюджета дополнительно ассигновано 4,7 млрд тенге.

На проведение весенних полевых работ выделена 71 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива (по 210 тенге за литр).