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​Стартует строительный сезон
Асет Калымов, Талдыкорган

Реализация инфраструктурных проектов в рамках Госпрограммы «Нұрлы жол» позволит полностью ликвидировать аварийные и трехсменные школы, стимулирует строительство жилья и соцобъектов, поможет решить проблемы тепло- и водоснабжения, газификации населенных пунктов. Об этом шла речь на заседании акимата Алматинской области, в ходе которого перед уполномоченными госорганами были поставлены задачи на ближайший период.

Подводя итоги социально-экономического развития Жетысу за прошлый год, первый заместитель акима области Лаззат Турлашов отметил, что все плановые показатели достигнуты. В частности, завершилось подведение инфраструктуры к индустриальной зоне «Талдыкорган», построено 7 школ и 3 детских сада. В общей сложности на реализацию 69 проектов «Нұрлы жол» выделялось 38,3 млрд тенге. Бюджетные средства полностью освоены.

В ближайшее время в регионе стартует новый строительный сезон, и теперь особое внимание чиновники уделят вопросам возведения и капитального ремонта инфраструктурных объектов. В их числе – автодороги, городские и внутрипоселковые улицы, железнодорожные вокзалы, инженерные коммуникации. В области ведется строительство 44 школ, из которых 31 распахнет двери к Дню знаний. Напомнив о персональной ответственности акимов районов и городов за выполнение поставленных задач, глава области Амандык Баталов поручил еженедельно проводить планерки прямо на строительных площадках.

– На первый план выходит качество работ и применяемых стройматериалов, – подчеркнул Амандык Баталов. – Акимы не должны занимать наблюдательную позицию, а проявлять инициативу и держать на контроле вопросы строительства. Все запланированные объекты необходимо сдать в эксплуатацию точно в срок.

В этот же день депутаты областного маслихата одобрили изменения, вносимые в бюджет региона. Львиную долю дополнительных средств решено направить на реконструкцию дорог (2 млрд тенге), благоустройство населенных пунктов и коммунальные нужды (1,8 млрд тенге), капитальный и текущий ремонт школ (1,2 млрд тенге). Расходы здравоохранения составят около 400 млн тенге. Кроме того, увеличат финансирование сфер культуры, спорта, туризма, профилактики чрезвычайных ситуаций, оказания социальной помощи инвалидам, укрепления правопорядка. Как стало известно в ходе внеочередной сессии маслихата, после уточнения бюджет области составит 370 млрд тенге.

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