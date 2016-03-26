​Стартуй, пока молодой

Такие цифры привела в своем отчете на заседании областного пресс-центра директор Костанайского областного филиала фонда «Даму» Замира Оразбаева. Фонд особенно охотно субсидировал займы представителей обрабатывающей промышленности – производителей продуктов питания, одежды, мебели. На них пришлась четверть всех договоров. Лидерами по субсидированию и гарантированию проектов среди финансовых учреждений являются Народный банк, Банк «ЦентрКредит» и Сбербанк.

Не менее важны нефинансовые услуги фонда. За 2015 год в Центр обслуживания предпринимателей Костаная за консультациями в сфере бухгалтерии, юриспруденции, разработки бизнес-планов и за разъяснениями по программам господдержки обратились 6 113 человек из разных регионов.

Растет популярность фонда у молодежи: 31% из всех обратившихся за услугами – не старше 29 лет.

– Это хороший тренд, – отметила Замира Оразбаева. – Ведь будущее МСБ Казахстана – это и есть молодые люди, студенты.

Мобильный центр поддержки предпринимательства осуществил 82 выезда. Консультанты посетили все районы области, где оказали более 700 услуг.

В рамках проекта «Деловые связи» обучено 46 предпринимателей, 5 человек прошли бизнес-стажировку в Германии. В рамках проекта «Обу­чение топ-менеджмента МСБ» в АОО «Назарбаев Университет» подготовку прошли 22 предпринимателя области. По программе поддержки стартап-проектов обучено 22 человека. Один участник получил грант от частных спонсоров в размере 700 тыс. тенге. На развитие своего дела 20 предпринимателям с ограниченными возможностями оказана спонсорская помощь.

В минувшем году была утверждена Единая программа повышения компетенции предпринимательства на 2016–2018 годы. В ее рамках прописаны новые направления по обучению предпринимателей. Основной упор будет сделан на обучение стартаперов: любой желающий от 18 лет, имея бизнес-идею, может подать заявку на обучение в «Даму». Курсы эти будут не только теоретическими, но и с практическими заданиями, которые позволят реализовать свою бизнес-идею, и в течение обучения начинающий предприниматель уже начнет получать прибыль.