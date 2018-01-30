30 января (по времени Астаны 31-го) в Мексике стартует квалификационный чемпионат мира по хоккею с шайбой среди девушек до 18 лет. Юниорская сборная Казахстана выступит еще с четырьмя командами в группе B дивизиона 1. Соперницами подопечных старшего тренера сборной РК Ирины Могильниковой в столице этой страны в порядке расписания матчей станут сверстницы из Мексики, Турции, Нидерландов и Испании.

А последний контрольный матч перед началом чемпионата наши девчата провели в Мехико с командой Испании. С ней им играть официальный матч 5 февраля. А пока в разминочном поединке наши девчата победили со счетом 2:1. Обе шайбы в составе сборной Казах­стана U18 забросила Анна Пяткова.