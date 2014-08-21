Стартуют все

Каиржан ЖАНБУЛАТОВ

В настоящий момент в 8 облас­тях республики идет уборка нового урожая. Площадь посевов под всеми сельхозкультурами составляет 21,8 млн. га, из них зерновыми и зернобобовыми занято 15,6 млн. га, в том числе пшеницей – 12,8 млн. га. Масличные культуры посеяны на площади порядка 2,3 млн. га, хлопчатник – на 128,9 тыс. га, сахарная свекла – на 1,8 тыс. га, картофель и овощебахчевые культуры – на 182 и 223,2 тыс. га соответственно, кормовые культуры – на 3,5 млн. га.


По данным космического мониторинга РГП "Казгидромет", в текущем году урожайность зерновых прогнозируется на уровне средних многолетних значений – около 11 ц/;га. В целом ожидаемый валовой сбор зерна составит порядка 17 млн. тонн в бункерном весе.


Убрано более 1 млн. га, урожайность составляет 11,6 ц/;га, что на 4 ц/;га ниже уровня прошлого года. Наименьший показатель отмечается в Актюбинской (4,1 ц/;га) и Жамбылской областях (8,1 ц/;га) в связи с засушливыми погодными условиями в период вегетации зерновых культур.


В республике действует 210 хлебоприемных пунктов (ХПП) с общей емкостью хранилищ порядка 13,9 млн. тонн. Кроме того, у СХТП имеются емкости, позволяющие хранить 11 млн. тонн зерна. Таким образом, общий объем имеющихся хранилищ составляет 24,9 млн. тонн. Из 153 ХПП (73% от общего числа) 92 признаны готовыми. Остальные же еще не подтвердили соответствие квалификационным требованиям по различным причинам.


На всех ХПП республики насчитывается 505 зерносушилок, в том числе в Акмолинской области – 139, Костанайской – 135, Северо-Казахстанской – 154. Фактически к приему урожая готова 491 зерносушилка (97%), в том числе в Акмолинской области – 139 (100%), Костанайской области – 126 (93%), Северо-Казахстанской области – 154 (100%).


В текущем году в уборочной кампании примут участие около 45 тыс. зерноуборочных комбайнов, тракторов – 156,2 тыс., жаток – 15,0 тыс. единиц, грузовых автомобилей – 46,8 тыс. Готовность зерноуборочных комбайнов составляет 98%. В 2013 году СХТП респуб­лики приобретено 6 182 единицы техники, в том числе: тракторов – 2 205, зерноуборочных комбайнов – 1 146, посевных комплексов – 210, сеялок – 341, жаток – 317, культиваторов – 70 и 1 893 единицы прочей техники.


Потребность СХТП республики в дизтопливе для проведения осенне-полевых работ 2014 года на запланированные областями площади составляет порядка 410 тыс. тонн. Для проведения осенне-полевых работ утверждена отпускная цена на удешевленное дизельное топливо с НПЗ на уровне 114 458 тенге за тонну (около 95 тенге за литр).

Популярное

Все
Дан старт строительству автострады
Человек опередил ИИ
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Какая рыба водится в системе Е-fish?
На пользу людям и природе
Встреча с представителями миссии БДИПЧ ОБСЕ
Большая выгода от мелкой фасовки
Второе дыхание отрасли
Работать на опережение
Мбаппе выводит Францию в полуфинал!
Осторожно, вода!
Стартовал проект поддержки людей с инвалидностью
Без поездок в столицу
Востребованные специальности
30 семей получили ключи от квартир
Объединяющая сила тюркского слова
Необходим современный подход
Лесник с государственным подходом
ГЧП: эффективность доказана практикой
Шоу без границ?
Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой с ощутимостью в Таразе
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира
Новая конфигурация партий: чего ждать от избирательной кампании в Курултай
Этностиль обретает все большую популярность
Полный производственный цикл
Объединить физиков и лириков
Семинар для партий
Токаев поздравил Назарбаева с днем рождения
От голштинов до алгоритмов
Возрождается алматинский апорт
История Великой степи на языке карт
Три детеныша енота-полоскуна появились на свет в Алматинском зоопарке
Производство мясной продукции в Аркалыке увеличат вдвое
Сохранить здоровье трудящихся
Астана глазами детей
Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]