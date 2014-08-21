Стартуют все

В настоящий момент в 8 облас­тях республики идет уборка нового урожая. Площадь посевов под всеми сельхозкультурами составляет 21,8 млн. га, из них зерновыми и зернобобовыми занято 15,6 млн. га, в том числе пшеницей – 12,8 млн. га. Масличные культуры посеяны на площади порядка 2,3 млн. га, хлопчатник – на 128,9 тыс. га, сахарная свекла – на 1,8 тыс. га, картофель и овощебахчевые культуры – на 182 и 223,2 тыс. га соответственно, кормовые культуры – на 3,5 млн. га.



По данным космического мониторинга РГП "Казгидромет", в текущем году урожайность зерновых прогнозируется на уровне средних многолетних значений – около 11 ц/;га. В целом ожидаемый валовой сбор зерна составит порядка 17 млн. тонн в бункерном весе.



Убрано более 1 млн. га, урожайность составляет 11,6 ц/;га, что на 4 ц/;га ниже уровня прошлого года. Наименьший показатель отмечается в Актюбинской (4,1 ц/;га) и Жамбылской областях (8,1 ц/;га) в связи с засушливыми погодными условиями в период вегетации зерновых культур.



В республике действует 210 хлебоприемных пунктов (ХПП) с общей емкостью хранилищ порядка 13,9 млн. тонн. Кроме того, у СХТП имеются емкости, позволяющие хранить 11 млн. тонн зерна. Таким образом, общий объем имеющихся хранилищ составляет 24,9 млн. тонн. Из 153 ХПП (73% от общего числа) 92 признаны готовыми. Остальные же еще не подтвердили соответствие квалификационным требованиям по различным причинам.



На всех ХПП республики насчитывается 505 зерносушилок, в том числе в Акмолинской области – 139, Костанайской – 135, Северо-Казахстанской – 154. Фактически к приему урожая готова 491 зерносушилка (97%), в том числе в Акмолинской области – 139 (100%), Костанайской области – 126 (93%), Северо-Казахстанской области – 154 (100%).



В текущем году в уборочной кампании примут участие около 45 тыс. зерноуборочных комбайнов, тракторов – 156,2 тыс., жаток – 15,0 тыс. единиц, грузовых автомобилей – 46,8 тыс. Готовность зерноуборочных комбайнов составляет 98%. В 2013 году СХТП респуб­лики приобретено 6 182 единицы техники, в том числе: тракторов – 2 205, зерноуборочных комбайнов – 1 146, посевных комплексов – 210, сеялок – 341, жаток – 317, культиваторов – 70 и 1 893 единицы прочей техники.



Потребность СХТП республики в дизтопливе для проведения осенне-полевых работ 2014 года на запланированные областями площади составляет порядка 410 тыс. тонн. Для проведения осенне-полевых работ утверждена отпускная цена на удешевленное дизельное топливо с НПЗ на уровне 114 458 тенге за тонну (около 95 тенге за литр).