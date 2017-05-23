​Старые карты на новый лад

Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

При поддержке мецената в научном учреждении оформили экспозицию, дающую представление об Усть-Каменогорской крепости XVIII–XIX веков.

Через три года Усть-Каменогорск отметит 300-летие, и копии старинных документов, как отметили в музее, стали той «ложкой», которая дорога к обеду. По словам научного сотрудника Галины Кущ, несмотря на то что чертежи удивительным образом уцелели до наших дней и многие годы хранились в музейных фондах, они были недоступны для исследователей и выставочной деятельности. Из-за ветхости бумаги к ним старались лишний раз не прикасаться.

– Мы приглашали специалис­та, проводили реставрацию, – рассказала Галина Александровна. – Но старое и есть старое, часть фрагментов утрачена, где-то рисунок стерся. Сейчас мы получили идеальные копии, с которыми могут работать все, кто занимается краеведением.

Всего выполнено 44 копии карт и планов – от 1720 года (основание Усть-Каменной крепости) до начала XX века. Часть документов найдена в архивах Омска и Томска, причем каждый прошел оцифровку и обработку с помощью компьютерной программы, которая «дорисовала» недостающие фрагменты. Дальше, по словам сотрудников музея, чертежи распечатали на особой ткани, отличающейся повышенной прочностью.

– Сейчас все карты собраны в единую экспозицию и воссоз­дают историю Усть-Каменогорска, – рассказали в музее. – Они доступны. Можно получить представление, как застраивался город, где располагался центр, военные объекты, хозяйст­венные, гражданские. Это – как путешествие в прошлое.

Помощь в создании копий оказал житель города Владимир Понявин. В местных вузах уже прогнозируют всплеск интереса ученых и студентов-дипломников к теме исторической застройки Усть-Каменогорска.

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