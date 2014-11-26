Старым Blu-ray дискам нашли применение в солнечных батареях
Асель Есетова
Американские ученые предложили использовать диски стандарта Blu-ray в солнечных батареях. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Nature Communications, передает Лента.ру.
Носители Blu-ray увеличивают поглощение солнечного света элементами батареи на 21,8%. Как показало исследование, это связано с физической реализацией способа сжатия информации, применяемого в таких дисках. Формат Blu-ray отличается особой рельефной наноструктурой. Последовательность единичных углублений (питов) и промежутков между ними (лэндов) на поверхности носителя обеспечивает запись информации.
Оказалось, что такой рельеф позволяет более эффективно улавливать солнечный свет. Ученые давно пытались разработать дешевую текстуру для поверхностей фотоэлементов, в которой свет рассеивался бы оптимальным образом с минимальными потерями. Наногеометрия Blu-ray дисков оказалась близка к наилучшей для солнечных батарей.
Ученые отметили, что информация, хранящаяся на использованных носителях, не влияет на их работу в солнечных батареях. Авторы исследования пришли к такому выводу, проанализировав множество дисков с различным контентом.
"У нас было предчувствие, что Blu-ray диски смогут служить для усовершенствования солнечных батарей, и, к нашей радости, мы обнаружили, что существующие модели приспособлены для этого", – заявил один из авторов исследования Цзясин Хуан (Jiaxing Huang).