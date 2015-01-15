Старым солдатам посвящается

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Этот победоносный символ объездил всю страну и посетил воинские части в Караганде, Семее, Капшагае, Отаре, Актау и Алматы.
Торжественная передача вымпела Победы молодым воинам, по своей сути, символизирует преемственность поколений, живую память о тех, кто сражался за свободу и мирное небо над нашими головами. Такие акции важны, особенно для молодых, чтобы история тех военных лет не изгладилась из памяти. Сама я до сих пор помню, как, будучи маленькой, бегала вместе с детворой по небольшим деревенским улицам и с интересом рассматривала стальные красные звезды на табличках, установленных после очередного празднования Дня Победы на домах, где жили участники Великой Отечественной войны. Мы даже соревновались, кто насчитает больше таких звезд. А еще я гордилась звездой своего деда Суюмбека. Пройдя дорогами войны – от начала и до конца, он чудом остался в живых. И когда вернулся, по воспоминаниям родственников, дом не мог вместить всех желающих посмотреть на деда, как на чудо. И еще долго к Суюмбеку приходили разные люди, порой совсем незнакомые, желали ему счастья, крепкого здоровья и расспрашивали о своих мужьях и сыновьях: а вдруг их судьбы непостижимым образом пересеклись на фронтовых дорогах?..
Сегодня на доме моего деда Суюмбека нет ни красной звезды, ни надписи, что здесь жил ветеран. Рожденный в конце 1890-х годов, дедушка давно закончил свой земной путь. Сегодня участников войны, к сожалению, остается все меньше. А потому так дороги встречи с ними – живыми свидетелями минувшей истории.
Об одном таком уважаемом аксакале – фронтовике и легенде сталеплавильного производства Казахстана, заслуженном металлурге Айтбае Алибаевиче Сулейменове, которому 9 мая исполняется 101 год, услышала случайно во время встречи с руководством Алматинского завода тяжелого машиностроения. Из 100 лет своей жизни ветеран 39 проработал на Алматинском заводе, ставшем ему родным. При встрече Айтбай Алибаевич перечислил свой наградной список быстро, по памяти. Но было понятно, что за каждой из них стоял самоотверженный подвиг и любовь к Родине. А благодаря преданности профессии (иначе не объяснить) Айтбай Алибаевич стал единственным в мире сталеплавильщиком, который продолжал работать в 75 лет! И до сих пор он остается таковым, потому что в горячем цехе не выдерживают даже молодые. Не случайно в советские годы, когда Сулейменову исполнилось 70 лет, прямо в цех позвонил министр тяжелого и транспортного машиностроения СССР Сергей Афанасьев и лично поздравил с юбилеем. Поздравлял юбиляра и известный всему миру Герой Советского Союза легендарный летчик Алексей Маресьев.
А через 5 лет ветеран ушел на заслуженный отдых, хотя мог бы это сделать еще в 50 как работник горячего цеха. Причем ушел, по словам его сына Батырбека Айтбаевича, лишь потому, что «зашевелился» осколок, оставшийся после ранения. Фронтовик до сих пор помнит ставшие пророческими для него слова военного хирурга: «Ну, парень, тебя любовь спасла. Теперь больше ста лет проживешь». В том бою под Витебском зимой 1944 года его ранило трижды, в том числе было ранение в грудь, когда осколок прошел рядом с сердцем, едва не затронув его. Спасли большая пачка писем от любимой жены Райхан и карандаш, которые он бережно хранил в левом кармане гимнастерки. Письма из дома согревали душу, давали силу, в них Райхан с любовью рассказывала о детях и себе. Тем временем чудесное спасение командира огневого взвода противотанковой артиллерии 653-го стрелкового полка 220-й стрелковой дивизии лейтенанта Айтбая Сулейменова взбудоражило весь московский госпиталь 5011, куда он попал после ранения. О невероятном спасении писали все московские газеты, об этом чуде читали почти во всех воинских частях фронта.
Сегодня у Айтбая Алибаевича из тех пробитых пулей писем осталось только одно. Остальные хранятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Киева. И с тех пор, как говорит сам легендарный фронтовик, он живет «за себя и того парня».

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