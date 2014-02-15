Старый город в технике акварели

Как рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом музея Ирина Соловьева, Е. Ключевская родилась в Москве в 1924 году в семье, принадлежавшей к старинному дворянскому роду. Перебравшись из Советской России в Западную Европу, Ключевские жили в Бельгии, Франции, Германии, где Елизавета получила художественное образование, а ее учителями стали известные художники Шамони и Реснер.

В эмиграции Ключевская сохраняла любовь к далекой Родине, куда ее неудержимо тянуло и куда она вернулась в 1957 году уже состоявшейся художницей, увлекающейся журналистикой, – работала корреспондентом восточно-германского журнала «Бильдендекунст». Горожанам Е. Ключевская особенно дорога тем, что она создала в технике акварели цикл «Семипалатинск Достоевского», отразивший старый город.

Айгуль БИДАНОВА, Семей