​Стать достойным гражданином

Совет матерей помогает решать вопросы укрепления гармоничных отношений в семье, здоровья матери и ребенка, воспитания детей достойными гражданами. Матери Казахстана выступают за мир под единым шаныраком, за стабильность и согласие в обществе», – говорится в заявлении. Все участницы Совета матерей принимают активное участие в выборном процессе. Тем самым показывая подрастающему поколению пример служения Родине и гражданской ответственности.

Совет проводит большую работу по воспитанию патриотизма, уважения к государст­венным символам, любви к истории Отчизны, уважения к старшим, говорили участницы акции. Кроме того, матери оказывают помощь сиротам, детям из многодетных и неполных семей, детских домов и центров адаптации, которые нуждаются в лечении, моральной и нравственной поддержке.

Для сбора средств, к примеру, на дорогостоящие операции матери организуют такие благотворительные акции, как «Караван милосердия», «Чужих детей не бывает», «Сделай добро», «От детской улыбки всем светлей». Председатель армянского этнокультурного объединения Наринэ Микаелян рассказала, что они договариваются с коллективами разных предприятий о перечислении однодневной зарплаты, приглашают спонсоров, проводят концерты фольклорных коллективов. Матери часто бывают в детских домах, где дарят детям праздники и различную технику. Проводят для них экскурсии в музеи, галереи и цирк. Дети с интересом встречаются с известными артистами и режиссерами.

В честь 25-летия Независимости Казахстана для ребят приготовили новый подарок – мастер-класс по альпинизму. Руководитель казахстанской компании Dicosta technologies LTD Александр Серазетдинов торжественно вручил подросткам из Цент­ра адаптации несовершеннолетних детей бесплатные сертификаты горного клуба «Аскар-Тау». Мастер-класс проведут известные альпинисты Василий Пивцов и Александр Софрыгин. Они покажут слайд-шоу о красоте величественных гор Казахстана и мира. И расскажут о том, какие морально-волевые качества, мировоззрение и физические возможности необходимо в себе воспитывать, чтобы стать не только спорт­сменом, но в первую очередь достойным гражданином Казахстана.