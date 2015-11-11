​Стать гражданином

546
Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Всего в странах ЦА насчитывается около 120 тыс. человек без гражданства. Многие из них стали таковыми после распада СССР. Но гражданское общество может и должно оказывать влияние на предотвращение и снижение этого статуса – оказывать влияние на проведение законодательных реформ, предоставлять юридическую и другую помощь лицам без гражданства.

Количество лиц без гражданства в Центральной Азии сравнительно небольшое. И, учитывая стремление правительств к снижению этого числа, регион имеет шансы стать первым в мире по полному искоренению безгражданства, считают в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Популярное

Все
Укрепляется взаимодействие со странами Ближнего Востока
Погорели на «откатах»
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
В шаге от шахматной короны
Братское плечо
Усилить гарантии прав и свобод
Успех «классиков» в Загребе
Решение примет народ
Пять наград в копилке
Чему учит норвежский опыт
Откуда страх перед вышкой?
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике
В заказчиках недостатка нет
Дни культуры Казахстана пройдут в Катаре
Из Казахстана в Китай прибыло около 2000 тонн льняных семян
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Помогают роботы выпускать кирпич
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Здесь готовят будущую армейскую элиту
Подписан меморандум о создании нового производства
Фундамент правовой системы государства
В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
На страже дорожной безопасности
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]