Всего в странах ЦА насчитывается около 120 тыс. человек без гражданства. Многие из них стали таковыми после распада СССР. Но гражданское общество может и должно оказывать влияние на предотвращение и снижение этого статуса – оказывать влияние на проведение законодательных реформ, предоставлять юридическую и другую помощь лицам без гражданства.

Количество лиц без гражданства в Центральной Азии сравнительно небольшое. И, учитывая стремление правительств к снижению этого числа, регион имеет шансы стать первым в мире по полному искоренению безгражданства, считают в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.