​Стать локомотивом промышленности

В ходе осмотра производственных цехов и бесед с руководством предприятий Н. Ермекбаев отметил наличие научного и технологического потенциала казахстанской «оборонки». Также было подчерк­нуто, что эта наукоемкая отрасль должна внести достойный вклад в укрепление обороноспособности страны и стать «локомотивом» развития отечественной обрабатывающей промышленности. Со стороны Совета безопасности этому вопросу будет уделяться особое внимание.

Секретарю Совбеза были продемонстрированы новейшие разработки военного назначения, серийное производство которых планируется наладить в рамках государственного оборонного заказа.